Zeche Zollverein lädt Jugendliche zum Schreib-Workshop ein

Essen. Wo komm’ ich her? Wo gehör’ ich hin? Die Zeche Zollverein lädt Jugendliche jetzt zu einem Schreib-Workshop ein, eine Poetry-Slammerin leitet an.

Einen Schreibworkshop für Jugendliche ab 15 Jahren bietet die Zeche Zollverein am ersten Sommerferienwochenende an. Am Samstag, 3. Juli, und am Sonntag, 4. Juli, jeweils ab 17 Uhr, können sich junge Kreative zusammensetzen und gemeinsam mit der erfahrenen Poetry-Slammerin Aylin Celik mit Worten spielen – verfasst werden Gedichte oder alle anderen Text-Formen; inhaltlich geht es um Begriffe wie Heimat, Zugehörigkeit, Zusammenhalt. Alle Ergebnisse werden am Ende in einem Instagram-Kanal veröffentlicht, der extra für die laufende Zollverein-Fotoausstellung „Wir sind von hier“ eingerichtet wurde.

Am Ende könnte ein Poery-Slam-Beitrag stehen

„Der Schreibworkshop ist organisatorisch an die Ausstellung angebunden, richtet sich aber nicht ausschließlich an Jugendliche mit Migrationshintergrund, sondern ausdrücklich an alle“, sagt Barbara Leppelt, Quartiersmanagerin auf Zeche Zollverein.

Beim Workshop am Wochenende, der in Halle 10 stattfindet, soll es erst mal um das Verfassen von Texten gehen – wer dann Lust hat, seine Ergebnisse auf einer Bühne vorzutragen, könnte dies im August einüben: Dann gibt es Poetry-Slam-Workshops mit Aylin Celik, die den Titel tragen „Eure Gedanken für die große Bühne." Für den Monat September ist eine türkisch-deutsche Kulturnacht geplant, auf der Perfomances vorgetragen werden können.

Anmeldung zum Schreib-Workshop für Jugendliche: 3. und 4. Juli, jeweils ab 17 Uhr; Zeche Zollverein, Halle 10 – Anmeldung per E-Mail unter besucherdienst@zollverein.de oder telefonisch: 0201.24681 0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen