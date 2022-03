Zeche Heinrich in Essen-Überruhr: 1968 wurde sie stillgelegt.

Bergbau Zeche Heinrich steht nun in der Denkmalliste der Stadt Essen

Essen. 1852 wurde die Zeche Heinrich im Essener Süden in Betrieb genommen, 1968 wurde sie stillgelegt. Jetzt steht sie auf der Denkmalliste der Stadt.

Schacht 3 der ehemaligen Zeche Heinrich in Essen-Überruhrwird in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung am Donnerstag (3.3.) beschlossen. Eingereicht hatte den Antrag der Landschaftsverband Rheinland (LVR) – Amt für Denkmalpflege im Rheinland.

[Verpassen Sie keine Nachrichten mit unserem kostenlosen Newsletter]

Laut der Begründung der Denkmaleigenschaft ist die Zeche Heinrich mit Schacht 3 ein traditionsreiches Beispiel der bergbaugeschichtlichen Entwicklung im Ruhrgebiet – vom anfänglichen Stollenbetrieb, über die Tiefbauschächte bis zur Großschachtanlage.

Zeche Heinrich wurde 1852 in Betrieb genommen

Lesen Sie aus unserem Archiv:Wie der Bergbau einst Essen-Überruhr geprägt hat

Die 1852 in Betrieb genommene Zeche als großer und wichtiger Arbeitgeber war von hoher stadt- und wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung, heißt es. Hochkonjunktur hatte die Zeche in den 1960er Jahren, als rund 3000 Personen dort arbeiteten. 1968 erfolgte die Stilllegung der Zeche Heinrich.

Das Fördergerüst ist 40 Meter hoch und charakteristisch für die Anlage. Schacht 3 wird seit der Stilllegung für die Wasserhaltung weiterverwendet, wodurch die bergbaugeschichtliche Tradition am Standort aufrecht gehalten wird. Die Zeche Heinrich ist laut der Mitteilung für die Stadt Essen und das Ruhrgebiet „ein heimat- und identitätsstiftender Erinnerungsort“. Mittlerweile ist die Zeche eine der Stationen auf der „Route der Industriekultur“ sowie eine Sehenswürdigkeit auf zwei weiteren Themenrouten.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen