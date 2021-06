ZDF-Journalistin erklärt in Essen, wie Hass im Netz entsteht

Essen. Wie entsteht Hass im Netz? Nicole Diekmann, Hauptstadt-Reporterin fürs ZDF, hat dazu einen Bestseller verfasst, den sie in der VHS Essen vorstellt.

Die ZDF-Hauptstadt-Korrespondentin Nicole Diekmann ist am Mittwoch, 23. Juni (19 Uhr), in der VHS Essen zu Gast. In einer digitalen Veranstaltung erklärt die Journalistin, wie Hass im Internet entsteht, und was man dagegen tun kann. Sie stellt ihren aktuellen Bestseller „Die Shitstorm-Republik“ vor.

Es geht um die digitale Logik, nach der Hass und negative Kritik online funktioniert. Nicole Diekmann hat einen brutalen „Shit-Storm“ am eigenen Leib erfahren. In der Veranstaltung beschreibt sie, wie Politik und Journalismus dazu beigetragen haben, dass Facebook, Twitter & Co kaum etwas gegen den Mob unternehmen, der das Netz mit Hass flutet. Das Fatale daran: Die Öffentlichkeit unterschätzt die Netzwerke noch immer.

Alle interessierten Bürger können dabei sein

„Dabei ist spätestens seit dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke durch einen Neonazi im Sommer 2019 klar: Die sozialen Netzwerke sind brandgefährlich – ob wir sie selber nutzen oder nicht. Der Hass und die Hetze von dort schwappen längst über in unseren Alltag“, schreibt die VHS Essen.

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Reihe „VHS digisalon“ und lädt alle interessierten Bürger dazu ein, im Gespräch mit Nicole Diekmann Antworten zu entwickeln auf Fragen wie: „Was können wir gegen den Mob im Netz tun? Wer steckt hinter solchen Kampagnen? Wie werden sie inszeniert? Welche Ziele sollen damit erreicht werden?“

Wer die Veranstaltung online besuchen möchte, muss sich vorher anmelden: vhs.link/diekmann

