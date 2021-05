Zahlreiche Unfälle mit Verletzten und Behinderungen in Essen

Essen. Am Pfingstwochenende musste die Polizei Essen zu einer Vielzahl von Unfällen ausrücken. Mehrere Menschen wurden verletzt, teils schwer.

Eine Vielzahl von Verkehrsunfällen hat am Pfingstwochenende im Essener Stadtgebiet Verletzte gefordert und teilweise zu größeren Verkehrsstörungen geführt, berichtete die Polizei Essen am Dienstag:

Am Freitag verunfallte ein 68-jähriger Essener gegen 11.08 Uhr auf der Hatzper Straße in Richtung A52. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Auto. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei um den Mann. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hatzper Straße gesperrt werden.

Gegen 11.18 Uhr stieß ein Autofahrer mit einem Radfahrer auf der Westfalenstraße im Bereich der Baustelle in Fahrtrichtung Ruhrallee zusammen. Der 28-jährige VW Caddy Fahrer übersah vermutlich nach einer Rechtskurve eine rote Ampel und erfasste den 64-jährigen Radfahrer, der zeitgleich die Straße überqueren wollte. Der Radler wurde aufgeladen und zu Boden geschleudert, das Zweirad geriet unter das Fahrzeug. Rettungskräfte transportierten den Essener in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird.

17-jährigen Radfahrer zu spät bemerkt

Um 15.05 Uhr kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zweirad. Ein 38 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Peugeot Boxer auf dem Tommesweg in Richtung Hatzper Straße. An der Kreuzung Tommesweg/Folkersbeck bemerkte er einen 17-jährigen Radfahrer zu spät. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann schwer und musste zur Behandlung in ein Essener Krankenhaus.

In Borbeck stürzte ein 55-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad und verletzte sich schwer. Der Mann war gegen 21.07 Uhr auf der Hülsmannstraße in die Straßenbahnschienen geraten. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass der Essener Alkohol getrunken haben könnte.

Zwei Autos mussten abgeschleppt werden

Am Samstagabend gegen 18:20 Uhr verunfallten zwei Autofahrer auf der Herkulesstraße im Bereich der Einmündung zur Silberstraße. Ein 51-jähriger Mann aus Gladbeck befuhr die Herkulesstraße in Richtung Steeler Straße. Er beabsichtigte, mit seinem Renault Megane nach links in die Silberstraße abzubiegen, kollidierte aber mit der vorfahrtberechtigten Fahrerin (22) eines Toyota Aygo, die auf der Herkulesstraße in Richtung Engelbertstraße unterwegs war. Während der Gladbecker unverletzt blieb, transportierten Rettungskräfte die Essenerin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die beiden Fahrzeuge wurden derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Am Montagmittag gegen 13.35 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Hatzper Straße, Ecke Norbertstraße. Vermutlich ohne auf die Ampel zu achten, fuhr eine 29-Jährige die Hatzper Straße in Richtung Haarzopf Mitte und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer 64 Jahre alten Mülheimerin, die auf der Norbertstraße in Richtung der A52-Auffahrt unterwegs war. Durch den heftigen Zusammenstoß lösten in beiden Fahrzeugen alle Airbags aus.

Sowohl die 29-jährige Kölnerin als auch ihre beiden Kleinkinder wurden zur Beobachtung in ein Essener Krankenhaus gebracht. Die 64-Jährige verblieb dort stationär im Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden, was auch Auswirkung auf den öffentlichen Nahverkehr hatte.

In allen Fällen ermitteln nun die zuständigen Verkehrskommissariate, so die Polizei Essen.

