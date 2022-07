Gesundheit Zahl der Krankmeldungen in Essen ging 2021 zurück

Essen. Krankenkassen-Analyse verzeichnet 2021 5,4 Prozent weniger Krankmeldungen in Essen als 2020. In welchen Bereichen der Rückgang auffällt.

Weniger Essenerinnen und Essener haben sich im vergangenen Jahr krankheitsbedingt im Job abgemeldet. Das geht aus einer Analyse der Krankenkasse Barmer hervor. Die krankheitsbedingten Ausfälle seien damit auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren gewesen. In einigen Bereichen ist der Rückgang besonders auffällig.

Die Fehlzeiten aufgrund von Arbeitsunfähigkeit (AU) seien 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Aus einer aktuellen Analyse des Barmer-Gesundheitsreports geht hervor, dass die Erwerbstätigen in Essen im vergangenen Jahr durchschnittlich an 17,81 Tagen krankheitsbedingt gefehlt haben. 2020 hatte der Wert noch bei 18,82 Tagen gelegen.

„Das entspricht einem Rückgang um 5,4 Prozent. Damit ist der Rückgang bei uns höher als das landesweite Minus von 3,4 Prozent. NRW-weit wurden im vergangenen Jahr 17,39 AU-Tage verzeichnet“, sagt Markus Wystub, Geschäftsführer der Barmer in Essen. Laut der Analyse lag die Zahl der Fehlzeiten damit in Essen auf dem niedrigsten Stand seit 2011 – vor zehn Jahren hatte der Wert 17,64 AU-Tage betragen.

Grippewelle im Frühjahr 2021 blieb wegen der Corona-Maßnahmen weitgehend aus

Wegen einer Erkrankung des Atmungssystems waren die Erwerbstätigen in Essen 2021 durchschnittlich an 1,74 Tagen arbeitsunfähig. 2020 hatte der Wert bei 2,56 Tagen gelegen. „Dieser Rückgang um rund 32 Prozent dürfte auf das Ausbleiben der Grippe- und Erkältungswelle im Frühjahr 2021 zurückzuführen sein“, so Geschäftsführer Wystub. „Hierzu dürften diverse Coronaschutzmaßnahmen und maßgeblich die mit der Pandemie zusammenhängenden Veränderungen der Lebensumstände und Verhaltensweisen beigetragen haben.“

Bei den psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen gab es 2021 laut der Barmer-Analyse mit 4,39 AU-Tagen im Vergleich zu 2020 (4,29 AU-Tage) einen geringen Anstieg. Essen liegt hier über dem NRW-Schnitt von 4,1 AU-Tagen. Nur eine geringe Veränderung der Fehlzeiten verzeichnet die Krankenkasse im Bereich der Muskel- und Skelett-Erkrankungen (unter anderem Rücken). Wegen einer Diagnose aus diesem Bereich waren die Erwerbstätigen in Essen 2021 im Schnitt an 3,98 Tagen krankgeschrieben (2020: 3,96 AU-Tage). Damit liegt Essen im Bereich des NRW-Schnitts von 3,9 AU-Tagen.

Der Gesundheitsreport basiert auf den bundesweiten Daten der Barmer zu rund 3,8 Millionen Erwerbspersonen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Dazu zählen rund 930.000 Erwerbstätige aus NRW beziehungsweise rund 28.000 aus Essen.

