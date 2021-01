Zahl der Grundschul-Anmeldungen in Essen auf Höchststand

Die Zahl der Grundschüler in Essen wächst, während die Zahl der Schulstandorte in den letzten 20 Jahren abnahm.

Essen An den Grundschulen wurden so viele Kinder angemeldet wie seit 17 Jahren nicht mehr. Nicht alle kommen auf ihre Wunsch-Schule.

Die Zahl der Kinder, die zum kommenden Schuljahr an einer Essener Grundschule angemeldet wurden, hat einen neuen Höchststand erreicht. Die Schulverwaltung teilt mit, dass bis Ende Oktober insgesamt 5.514 Jungen und Mädchen angemeldet wurden für das Schuljahr 21/22. Das sind 231 mehr als im vergangenen Jahr und bedeutet einen neuen Spitzenwert seit dem Schuljahr 2003/04. Damals lag der Wert mit 5.311 Kindern annähernd ähnlich hoch. Damals gab es allerdings 106 Grundschulstandorte, heute sind es nur noch 84.

Nicht alle Kinder kommen auf ihre Wunsch-Schule

"Vor diesem Hintergrund werden in Abstimmung mit der Schulaufsicht und den jeweiligen Schulleitungen, wo dies möglich ist, zusätzliche Eingangsklassen gebildet", kündigt die Verwaltung an. "Dennoch wird es auch für einige Erstklässler des Schuljahres 2021/2022 dazu kommen, dass diese nicht an der Schule aufgenommen werden können, an der sie angemeldet worden sind."

Weitere Details sind noch unklar, weil noch Nachzügler erwartet werden.

