Zahl der Elektroautos auf Essener Straßen nimmt stark zu

An der Huyssenallee stehen Straßenlaternen, an denen man sein E-Auto aufladen kann.

Essen. Mehr als die Hälfte der neu angemeldeten Fahrzeuge im Monat März haben einen Elektromotor. Doch die absoluten Zahlen sind immer noch gering.

Die Zahl der Elektro-Autos auf Essens Straßen nimmt deutlich zu, wenn auch auf niedrigem Niveau. Mittlerweile sind bei den Behörden insgesamt 7991 Strom- und Hybridfahrzeuge gemeldet – das ist ein Anteil am Gesamt-Kfz-Bestand in Essen von gerade mal 2,2 Prozent. Insgesamt sind in Essen derzeit 360.084 Kraftfahrzeuge gemeldet – 781 mehr als im Februar. Von den Neuen sind 417 mit Elektro- oder Hybridantrieb.

Die meisten Elektroautos haben Hybridantrieb

Die Elektro-Autos in Essen teilen sich derzeit in folgende Kategorien auf: 3871 Autos sind Hybridfahrzeuge (Batterie- und Benzinantrieb), 2253 haben einen reinen Elektromotor. 1866 sind Diesel-Hybride.

Die Anzahl der Kfz-Diebstähle ist im März im Vergleich zum Februar von elf auf 13 gestiegen, die Anzahl der gestohlenen Kennzeichen ist von 15 im Vergleich zum Vormonat auf 25 gestiegen.