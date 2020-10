Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist sprunghaft angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden mehr als 4000 Neuansteckungen gemeldet.

Mehr als 4000 Corona-Neuansteckungen in Deutschland

Corona Corona in Essen: Zahl der Neuinfektionen vor 50er-Marke

Essen. Die Zahl der Corona-Fälle in Essen steigt weiter. Der Inzidenzwert liegt mittlerweile bei 46,6 – also kurz vor der kritischen Marke von 50.

Die Coronazahlen in Essen steigen weiter: Aktuell sind 297 Bürger mit dem Coronavirus infiziert – der bisherige Spitzenwert lag bei 318 Infizierten im März.

mit dem Coronavirus infiziert – der bisherige Spitzenwert lag bei 318 Infizierten im März. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 46,6 – ab 50 greifen weitere Maßnahmen und gelten strengere Regeln, wenn Bürger der Stadt verreisen wollen, auch innerhalb Deutschlands.

– ab 50 greifen weitere Maßnahmen und gelten strengere Regeln, wenn Bürger der Stadt verreisen wollen, auch innerhalb Deutschlands. Am stärksten betroffen ist der Stadtbezirk III, darunter dich besiedelte Stadtteile wie Frohnhausen, Altendorf und Holsterhausen.

Die Zahl der aktuellen, bestätigten Corona-Infektionen im Essener Stadtgebiet steigt weiter und lag am Mittwochabend bei 297 Bürgern. Damit nähert sich dieser Wert beständig dem bisherigen Spitzenwert seit dem Ausbruch der Pandemie – der liegt bislang mit 318 aktuell Infizierten am 28. März, also zwei Wochen nach dem „Lock-Down“.

Auch der aussagekräftige Inzidenzwert, der die Neu-Infektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner berechnet, steigt weiter. Er lag am Donnerstagmorgen bei 46,6. Die nächste kritische Marke, bei der die Stadt Maßnahmen zur Eindämmung einleiten muss, liegt bei 50 und könnte somit zum Wochenende hin erreicht werden.

Neue Regelungen ab Montag, 12. Oktober

Ab einem Inzidenzwert von 50 wird zum Beispiel die Zahl erlaubter Gäste bei einer Privatfeier im öffentlichen Raum auf 25 Personen gesenkt - noch liegt sie bei 50. Ab Montag, 12. Oktober, muss eine Privatfeier mit mehr als 25 Gästen, die in einem öffentlichen Raum stattfindet, bei der Stadt angemeldet werden.

Die Zahl der Bürger, die sich derzeit in Quarantäne befinden, liegt aktuell bei 1201 Bürgern und ist somit auch auf dem Niveau von Ende März.

Die mit Abstand am stärksten betroffenen Stadtbezirke sind übrigens Stadtbezirk III (Frohnhausen und andere) mit 59 aktuellen Fällen, gefolgt vom Bezirk I (Innenstadt) mit 48 Fällen. Mit Abstand folgt Stadtbezirk VIII (Ruhrhalbinsel) mit 38 Fällen.

Erst Anfang der Woche hatte Essens Gesundheitsdezernent Peter Renzel auch angesichts steigender Zahlen für Gelassenheit geworben. Die größte Zahl der Krankheitsverläufe sei bislang eher harmlos; entscheidend sei jetzt, dass alle Bürger sich an die Regeln hielten, um die weitere Ausbreitung zu verhindern.