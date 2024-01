Ein Randalierer ist am Essener Hauptbahnhof auf Passanten losgegangen.

Bundespolizei Zähnefletscher geht am Hauptbahnhof Essen auf Passanten los

Essen. Ein 40-Jähriger schlug auf einen Mann ein, schubste einen zweiten und drohte Reisenden Gewalt an. Bundespolizisten stoppten den Randalierer.

Ein gewaltbereiter Wohnungsloser ist am Montagabend auf zwei Passanten auf dem Vorplatz des Essener Hauptbahnhofs losgegangen. Anschließend drohte der 40-Jährige damit, Reisenden Gewalt anzutun. Die Bundespolizei nahm den Schläger fest und ermittelt wegen Körperverletzung.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatten Zeugen Einsatzkräfte auf eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz aufmerksam gemacht. Die Beamten trafen auf drei Männer. Wie sich herausstellte, hatte der 40-Jährige einen 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einen 28-Jährigen mehrfach geschubst.

Im Beisein der Bundespolizisten verhielt sich der Schläger aggressiv, ballte seine Fäuste und fletschte seine Zähne. Die Uniformierten nahmen ihn schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und brachten ihn auf die Wache. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in der rechten Hosentasche des Verdächtigen ein Cuttermesser und in dessen Rucksack weitere Klingen, die sichergestellt wurden.

