Yoga und Coaching: Lifestyle-Festival im Grugapark Essen

Das „For Me“-Festival feiert am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, Premiere in NRW. Unter dem Motto „Yoga, Music und Happiness“ präsentiert das Lifestyle-Festival im Grugapark ein Programm aus Yoga-Klassen, Coachings, Vorträgen und Workshops. Man wolle „mitten im Grünen einen einzigartigen Raum für Lebensfreude, Körperbewusstsein, persönliche Weiterentwicklung und gemeinsame Erlebnisse“ kreieren, heißt es vom Veranstalter.

In zehn Bereichen sprechen 55 Rednerinnen und Redner. Zu Gast sind unter anderem Biyon Kattilathu, Dominik Eulberg, Ronald Steiner, Esther Schweins, Friedi Kühne, Jacob Drachenberg, Lars Amend, Pia Kabitzsch, Robert Marc Lehmann und Stefanie Stahl. Außerdem gibt es zehn Workshops aus verschiedenen Yoga-Klassen und Coachings.

Lifestyle-Festival im Essener Grugapark ohne Camping

Das Tagesfestival ohne Camping dauert am Samstag von 9 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 18 Uhr. Zu den Programmpunkten zählen Yoga, Pilates und Fitness für mehr Körperbewusstsein und Achtsamkeit. Darüber hinaus werden Coachings für persönliche Weiterentwicklung, nachhaltiges Leben und gesunde Ernährung sowie verschiedene Kreativ-Workshops (unter anderem Naturkosmetik) und Mitmach-Aktionen wie Slacklining und Kinderzirkus angeboten. Neben dem Programm gibt es auf dem Areal auch Bereiche zum Tanzen und Entspannen.

„Um den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und das For-Me-Festival dabei so nachhaltig wie möglich zu gestalten, kann die Anreise zum Festival an beiden Tagen kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr erfolgen, da die Eintrittskarten gleichzeitig auch als Tickets für Bus und Bahn gültig sind“, teilt der Veranstalter mit. Zudem setze sich das Speisen- und Getränke-Angebot vor Ort aus vielen regionalen Foodtrucks mit Bio-, vegetarischen oder veganen Gerichten zusammen.

Tickets für das „For Me“-Festival in Rüttenscheid gibt es online

Tickets kann man unter www.for-me-festival.de kaufen. Die Preise für Erwachsene: Tagestickets ab 89 Euro, Zwei-Tages-Ticket ab 149 Euro. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren: Tagestickets ab 29 Euro, Zwei-Tages-Tickets ab 49 Euro. Kinder bis zwölf Jahre können kostenlos auf die Tickets ihrer jeweiligen erwachsenen Begleitperson mitgenommen werden.

