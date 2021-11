Wunschbäume in Essen: Weihnachtsaktion für über 300 Senioren

Essen. Wunschbäume für Senioren erleben in Essen großen Zulauf. 375 alte Menschen freuen sich über kleine Geschenke wie ein Duschgel oder warme Socken.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und wenn es um die Wunschbaumaktion für Senioren geht, die der Sozialträger CSE 2018 erstmals ins Leben gerufen hat, dann betrifft diese Vorfreude nicht nur die Beschenkten, sondern auch die Schenkenden. Schon vor Wochen seien die ersten Anfragen von Kunden gekommen, die unbedingt wissen wollten, wann die Aktion denn wieder starte, berichtet Birte Barleben von der Einhorn-Apotheke in der Innenstadt, wo einer der Wunschbäume aufgestellt ist. Der zweite steht im Kiosk der FUNKE Mediengruppe, die sich seit 2019 ebenfalls an der Aktion beteiligt. Dort stapeln sich in der Adventszeit seither die Päckchen und prall gefüllten Geschenktüten, die oft ganz alltägliche Produkte enthalten: Eine Duschcreme oder eine Körperlotion, ein Rätselheft oder einfach nur Süßigkeiten.

Freuen sich über den Erfolg der Wunschbaum-Aktion: Birte Barleben von der Einhorn-Apotheke und Niko Anastasiadis, Fachbereichsleiter bei der CSE. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Bescheidenheit der Wünsche, die die alten Leute auf ihre kleinen Briefchen schreiben, rührt immer wieder aufs Neue, das weiß auch Mirja Berresheim, Pressereferentin bei der CSE. Die gemeinsame Gesellschaft von Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen Essen betreibt im Stadtgebiet mehrere ambulante Pflegezentren, über die sie rund 1200 Menschen betreut. Bei vielen ist die finanzielle Lage so knapp, dass man sich auch den kleinen Luxus wie eine Packung Lübecker Marzipan oder ein Parfum kaum leisten kann. Und so finden sich auch in diesem Jahr auf den meisten Zetteln ganz praktische Wünsche wie ein paar warme Socken, ein Pyjama oder einfach nur eine gute Schmerzsalbe. Wenige Senioren offenbaren aber auch ganz persönliche Herzenswünsche wie einen Wandkalender mit griechischen Motiven, ein Buch mit „alter Literatur und Geschichten“ oder sie hoffen einfach auf eine „Überraschung“.

Wunschbaum-Aktion in Essen: Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß

Insgesamt 375 Wunschzettel finden nach Angaben von Niko Anastasiadis, bei der CSE Fachbereichsleiter Gesundheit und Pflege, in diesem Jahr an den liebevoll geschmückten Weihnachtsbäumen in der Einhorn-Apotheke und im Kiosk im FUNKE-Medienturm Platz. Die Zettel sind erfahrungsgemäß schon nach wenigen Tagen komplett abgepflückt, denn die Hilfsbereitschaft sei riesengroß, berichtet Birte Barleben. „Die Leute sind sogar richtig traurig und enttäuscht, wenn sie keinen Wunschzettel mehr mitnehmen können.“ Barleben hat sogar Kunden, die schon im Vorhinein eine ganze Kiste mit Päckchen abgegeben haben, die dann an die CSE-Einrichtungen weitergeleitet werden. Für alle, die keinen konkreten Wunschzettel mehr erfüllen können, gibt es außerdem die Möglichkeit, mit einer Spende weitere Weihnachtspakete zu finanzieren, die dann an Senioren weitergegeben werden, erklärte Kathrin Röhnelt, Teamleiterin im FUNKE Medienkiosk.

Im ersten Jahr sei man von der Woge der Hilfsbereitschaft fast überrollt worden, erzählt Mirja Berresheim. Mittlerweile aber habe man sogar begonnen, die Aktion auszuweiten. So wird in diesem Jahr erstmals auch im Essener Landgericht ein Wunschbaum aufgestellt. Dort haben Jugendliche und Erwachsene aus Übergangsheimen, die die Caritas-SkF-Essen betreut, ihre Wünsche aufgeschrieben. Und um die Weihnachtswünsche der in den Übergangsheimen lebenden Kinder kümmern sich die Schülerinnen und Schüler der Stiftsschule. Sie packen in diesem Jahre ihre Päckchen für die Kinder der Kids-Mobil-Brückenprojekte.

Die Wunschzettel hängen an Weihnachtsbäumen in der Einhorn-Apotheke (Markt 5, Essener Innenstadt, ab Samstag, 27. November) und im Kiosk der FUNKE Mediengruppe, Jakob-Funke-Platz 2, (ebenfalls ab Samstag, 27. November).

Die Geschenke können bis zum 8. Dezember unverpackt in einer Geschenktüte abgegeben werden. Die Wunschkarte bitte gut sichtbar am Präsent befestigen.

