Wunschbäume in Essen: 300 Senioren notieren kleine Wünsche

Essen. In Essen werden zwei Wunschbäume für Senioren aufgestellt: 300 alte Menschen haben kleine Wünsche wie ein Malbuch, Duschgel oder warme Socken.

Sie schreiben ans Christkind oder an den Weihnachtsmann und formulieren ganz bescheidene Herzenswünsche: Knapp 300 Essener Senioren haben notiert, dass sie sich zum Fest Schokolade, warme Socken, Handtücher oder Drogerieartikel wünschen. Ihre Wunschzettel hängen jetzt in zwei Wunschbäumen in der Einhorn-Apotheke in der Innenstadt sowie im Kiosk im Funke-Medienturm.

Im Jahr 2018 stellte der Sozialträger CSE erstmals einen Senioren-Wunschbaum auf – und staunte selbst über die enorme Resonanz: In kürzester Zeit waren alle Zettel vergeben und täglich kamen Kunden in die Einhorn-Apotheke, die gern auch noch einen Wunsch erfüllen wollten. Dass alte Menschen sich eine Topfpflanze oder ein Duschgel wünschen, rührte offenbar viele Essener.

Im Corona-Jahr sind Malbücher oder Rätselhefte beliebt

Seit einem Jahr beteiligt sich nun auch die Funke Mediengruppe mit einem Senioren-Wunschbaum, „und in diesem Jahr haben die Leute schon darauf gewartet, die Wunschzettel auszufüllen“, hat Tanja Rutkowski beobachtet, die als Fachbereichsleiterin für Gesundheit und Pflege bei der CSE arbeitet. Die gemeinsame Gesellschaft von Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen Essen betreibt im Stadtgebiet sechs ambulante Pflegezentren, über die sie rund 1200 alte Menschen betreut. Bei manchen von ihnen sei die finanzielle Lage so eng, dass sie sich vermeintliche Alltagsgegenstände nicht leisten können. Ihnen wird angeboten, einen Wunschzettel zu schreiben.

Ein Wunschzettel für den Weihnachtsmann: Auch mit 82 kann man sich wie in Kinderzeiten auf eine Weihnachtsüberraschung freuen. Foto: Natalie Theisen / CSE

Nicht jeder möchte sich beteiligen, mancher schäme sich vielleicht. Aber bei vielen sei die Vorfreude auf die Weihnachtsaktion riesig, sagt Tanja Rutkowski. Aufgefallen sei ihr, dass im Corona-Jahr anders gewünscht wird, als in den Vorjahren: „Viele haben Malbücher, Sudoku- oder Rätselhefte aufgeschrieben, suchen also Beschäftigung.“ Kein Wunder in Zeiten der Besuchsverbote und der sozialen Distanz. Umso überraschender, dass Besuchshund Leon, Star früherer Wunschaktionen, diesmal nicht auftaucht. „Aber Leon ist mit seiner Besitzerin inzwischen ständig im Einsatz und besucht Woche für Woche schon viele Senioren, die ihn kennen“, erklärt Tanja Rutkowski.

„Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir eine Kerze“

Berührt habe sie, dass viele der alten Menschen sich offenbar in ihre Kindheit zurückversetzen, wenn sie die Wunschzettel verfassen: Die einen schreiben kleine Listen und lassen sich überraschen, welcher Wunsch ihnen erfüllt wird. „Da wird eine Erwartung wach wie früher als Kind unterm Christbaum.“ Mancher wendet sich auch direkt ans Christkind oder formuliert wie die 82-jährige Sigrid: „Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir eine Kerze… und eine Tüte Plätzchen.“

„Da wird eine Erwartung wach wie früher als Kind unterm Christbaum“, sagt Tanja Rutkowski, Fachbereichsleiterin Pflege und Gesundheit bei der CSE, über die Senioren, die jetzt ihre Wunschzettel geschrieben haben. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Aufmerksamkeit, ein nettes Geschenk mit einer hübschen Karte zu bekommen, sei vermutlich wichtiger als der materielle Wert. Gerade in diesem Jahr, wo die Einsamkeit vieler alter Menschen noch größer geworden ist. Schon in den Vorjahren habe es bei den Geschenkübergaben große Freude über gelungene Überraschungen gegeben, erzählt Tanja Rutkowski. „Da hatten unsere Mitarbeiter manchmal Tränen in den Augen.“

Herzenswunsch: Abwechslung vom Alltag Die Wunschzettel hängen an Weihnachtsbäumen in der Einhorn-Apotheke (Markt 5, Essener-Innenstadt, ab Freitag, 27. November) und im Kiosk der Funke Mediengruppe , Jakob-Funke-Platz 2 in Essen (am Berliner Platz, ab Samstag, 28. November). Der Kiosk ist geöffnet: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, an Adventssamstagen 10 bis 16 Uhr. Die Geschenke sollen bis 10. Dezember unverpackt in einer Geschenktüte abgegeben werden. Die Wunschkarte gut sichtbar am Geschenk befestigen. Viele von der CSE betreute Senioren sehnen sich auch nach einer Abwechslung vom Alltag . Ein großer Wunsch ist etwa der Besuch von Therapie-Tieren wie Hund oder Pony. Auch die Anschaffung von Tablets, um miteinander in Kontakt zu bleiben, oder VR-Brillen für digitale Erlebnisse werden genannt. Geschultes Personal hilft bei der Anwendung.