Wüste Prügelei: Essener knallt mit Kopf gegen fahrenden Zug

Essen. Ein 20-Jähriger hat bei einer Schlägerei im Essener Hauptbahnhof schwere Verletzungen erlitten. Dennoch wird gegen ihn ermittelt.

Eine wüste Schlägerei zwischen zwei Männern im Essener Hauptbahnhof endete für einen 20-Jährigen im Krankenhaus: Während einer Auseinandersetzung mit einem fünf Jahre älteren Kontrahenten schlug der Essener mit dem Kopf gegen einen einfahrenden Zug der S6, bevor er gegen die Bahnsteigkante knallte.

Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, wurde eine Streife am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr auf die körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig aufmerksam. Bahnmitarbeiter trennten die beiden Kontrahenten, die trotzdem versuchten, immer wieder aufeinander loszugehen.

Daraufhin nahmen Bundespolizisten beide Männer fest und brachten sie zur Wache. Dort konnten bei dem 20-Jährigen diverse Verletzungen am Kopf festgestellt werden. Da der Mann kurz darauf das Bewusstsein verlor, wurde der Rettungsdienst alarmiert, der ihn in eine Klinik einlieferte.

Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen ergab, dass beide Männer auf dem Bahnsteig in Streit gerasten waren. In dessen Verlauf griff der 20-Jährige seinen 25-jährigen marokkanischen Landsmann an. Dabei stürzten beide Männer zu Boden, wobei der Jüngere mit seinem Kopf gegen den einfahrenden Zug und anschließend gegen die Bahnsteigkante schlug. Die Bundespolizei leitete gegen den 20-Jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

