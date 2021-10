„Wollnys“ in Essen: Warum sie für die Motor Show werben

Essen. Die „Wollnys“ – TV-Familie von RTL2 – sind Teil der Essen Motor Show, die vom 27. November bis 5. Dezember stattfindet. Was sie dort zeigen.

Die Vorfreude auf die Essen Motor Show 2021 ist unter Autofans riesig – auch bei den Wollnys. Die TV-Familie kommt mit ihrem „Wollny-Mobil“ zur Essen Motor Show, die vom 27. November bis 5. Dezember in der Messe Essen stattfindet. Der VW-Bulli und seine Besitzer waren schon beim Pressetermin die Stars.

„Er ist ein Highlight und war eine Menge Arbeit“, sagt Harald Elsenbast, bekannt aus der RTL2-Reihe „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“. Die Fragen zur Technik überlässt Ehefrau Silvia Wollny lieber ihrem Harald: „Autos sind Männersache, ich kann erklären, wie man Käsekuchen backt“, scherzt sie. Und gibt dann zu, dass sie die Farbauswahl getroffen hat. Mit dem VW-Bulli T6.1 waren die Wollnys kürzlich erst auf Tour in die Türkei, nun ging es aus dem Hause Wollny im Kreis Heinsberg nach Essen.

Wollnys werden auf der Essen Motor Show Autogramme geben

Auf die besondere Ausstattung des Bullis inklusive Fahrwerk und Felgen in speziellem Wollny-Design ist Harald Elsenbast stolz. „Ohne Mustang Klaus wäre das nicht möglich gewesen“, sagt er. Klaus Stadler vom Mustang Owners Club hat den Wagen umgebaut und wird ihn während der Messetage an seinem Stand präsentieren. Dann wird „Mustang Klaus“ nicht müde werden zu vermitteln, dass Tuner keine Raser seien. Wer so viel Liebe, Aufwand und Geld in sein Fahrzeug stecke, würde nie auf die Idee kommen, damit ein illegales Rennen zu fahren, argumentiert der Essener.

Der Essener Klaus Stadler alias „Mustang Klaus“ wird mit seinem Mustang Owners Club einen eigenen Stand bei der Essen Motor Show 2021 haben. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

An seinem Stand werden am ersten Messe-Wochenende auch die Wollnys selbst vor Ort sein und Autogramme geben. Und bis dahin werde das Wollny-Mobil sich noch verändern: „Lasst euch überraschen“, sagt Elsenbast. Gespannt sei er auch selbst, denn obwohl er großer Autofan ist, ist es sein erster Besuch der Essen Motor Show.

Sidney Hoffmann freut sich nach der Corona-Zwangspause auf den Austausch bei der Essen Motor Show 2021. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Auf viele neue Eindrücke hofft auch Sidney Hoffmann. Der in der Szene aus der Doku-Soap „Die PS Profis“ bekannte Moderator kommt mit seinem Porsche 992 GT3, getunt von der Firma Friedrich Motorsport. „Ich bin als Kind schon auf der Essen Motor Show gewesen, man bekommt hier die Faszination und Leidenschaft für Autos zu spüren“, sagt er. Vor allem nach der Zwangspause durch Corona sei die Freude auf ein Wiedersehen in der Szene groß. „Ich freue mich sehr, endlich wieder Leute zu sehen und meine Community zu treffen“, sagt Hoffmann.

Essen Motor Show 2021 ist eine „Limited Edition“

Gesundheit und Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gingen in jedem Fall vor, sagt Tom Kraayvanger, Pressesprecher der Messe Essen. „Unter den aktuellen Bedingungen wäre es ein toller Erfolg, wenn wir auf 120.000 Besucher kommen.“ Um zu große Menschenansammlungen zu vermeiden, verzichten die Veranstalter in diesem Jahr auf die Motorshow-Arena und werben für die diesjährige Ausgabe der Essen Motor Show daher als „Limited Edition.“ Dennoch werden rund 400 Aussteller und Ausstellerinnen in acht Messehallen vertreten sein.

