Wohnungsbrand - Polizei Essen ermittelt wegen Brandstiftung

Die Feuerwehr löschte einen Wohnungsbrand an der Fasanenstraße in Essen-Stadtwald.

Essen. Die Feuerwehr musste am Sonntagabend einen Wohnungsbrand an der Fasanenstraße löschen. Die Flammen drohten auf den Dachstuhl überzugreifen.

Nach einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Essen-Stadtwald ermittelt die Polizei Essen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung. Die berichtete deren Sprecher Matthias Werk am Montagmorgen.

Als am Sonntagabend um kurz vor 18 Uhr die ersten Einsatzkräfte an der Fasanenstraße eintrafen, war bereits eine starke Rauchentwicklung aus der Vorder- sowie der Rückseite des Mehrfamilienhauses erkennbar, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Alle Bewohner hatten das Gebäude unverletzt verlassen. Auch der Inhaber der Brandwohnung, der die eigenen Löschversuche abgebrochen hatte, befand sich vor dem Haus. Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport in eine Klinik war nicht nötig.

Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf den Dachstuhl verhindert werden.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Heisingen für rund 90 Minuten im Einsatz.

