Die Feuerwehr löscht einen Wohnungsbrand an der Leipziger Straße in Essen-Frohnhausen.

Feuerwehr Wohnung brennt in Essen: Feuerwehr rettet Familie

Essen. Die Feuerwehr hat einen Wohnungsbrand an der Leipziger Straße gelöscht und eine Familie über eine Drehleiter gerettet. Fünf Straßen gesperrt.

Wegen eines Wohnungsbrands an der Leipziger Straße in Essen-Frohnhausen hat die Polizei am Donnerstagnachmittag mehrere Straßen gesperrt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Sechs Bewohner wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Eine vierköpfige Familie musste mittels einer Drehleiter aus dem vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gerettet werden. Der Fluchtweg war ihnen versperrt und der Treppenraum bereits verraucht, als die Einsatzkräfte eintrafen. Zwei Kinder und zwei Erwachsene wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus transportiert.

Mieter der Brandwohnung erlitten einen Schock

Die Mieter der Brandwohnung waren zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs nicht zu Hause. Als sie während der Löscharbeiten heimkehrten, erlitten sie einen Schock und mussten ebenfalls von den Rettungskräften betreut werden, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Zunächst hatte es geheißen, es würden sich mehrere Kinder in der betroffenen Wohnung aufhalten. Das war glücklicherweise nicht der Fall.

Für die Dauer des Einsatz wurden die Leipziger, die Mülheimer und die Berliner Straße sowie die Benno-Strauß-Straße und die Raffelberger Straße gesperrt. Die nahe A40 war nicht betroffen, sagt die Polizei. Es kam in Frohnhausen zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (j.m.)

(Wir aktualisieren diese Meldung)

