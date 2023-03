Wohnung brennt in Essen: Bewohner erleidet Rauchvergiftung

Die Feuerwehr Essen war an der Silberbankstraße in Essen-Rellinghausen im Einsatz.

Essen. Ein Bewohner eines Hauses in Rellinghausen hat bei einem Feuer massive Rauchvergiftungen erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Rellinghausen hat ein Bewohner am Donnerstagmorgen massive Rauchgasvergiftungen erlitten. Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße von der Einsatzstelle an der Silberbankstraße berichtete, sei der Verletzte von einem Notarzt behandelt worden. Nachdem der Mann zunächst einen Transport in ein Krankenhaus abgelehnt hatte, ließ er sich dann doch noch überzeugen.

Der 42-Jährige habe versucht, das Feuer in seiner Dachgeschosswohnung zu löschen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, quoll bereits dichter Rauch aus den Fenstern. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle.

Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei ermittelt. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen