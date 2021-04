Wohnung brennt: Essener rettet sich durch Fenstersprung

Ein Mieter dieses Hauses hat sich durch einen Sprung aus dem Fenster vor Flammen in seiner Wohnung in Sicherheit bringen können.

Essen. Ein älterer Herr hat sich im Südostviertel vor einem Feuer in seiner Wohnung in Sicherheit bringen können. Der Senior hatte Glück im Unglück.

Durch einen Sprung aus dem Fenster hat sich in der Nacht zum Donnerstag ein Senior vor einem Feuer in seiner Wohnung im Essener Südostviertel in Sicherheit gebracht. Wie die Feuerwehr am Morgen berichtete, hatte der ältere Herr Glück im Unglück: Der Aufprall wurde durch ein Gebüsch gebremst, der Mann wurde augenscheinlich leicht verletzt.

Als die ersten Einsatzkräfte um kurz nach 1 Uhr in der Max-Fiedler-Straße eintrafen, erkannten sie sogleich einen ausgedehnten Brand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Vor dem Gebäude saß der Senior, der bereits durch die Polizei betreut wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Mieter der Brandwohnung handelte.

Bewohner wurden in einem Bus der Ruhrbahn betreut

Nach seinen Angaben befanden sich keine weiteren Personen in der Wohnung. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Alle anderen Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Sie kamen für die Dauer des Einsatzes in einem Bus der Ruhrbahn unter.

Der Brand war schnell gelöscht. Insgesamt wurden 4 Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Das Gebäude wurde nach den Löscharbeiten mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Die Mieter konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund zweieinhalb Stunden im Einsatz.