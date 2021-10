Wohnprojekt: Diese Essenerinnen wollen nachhaltiger leben

Essen. Frauen starten in Essen ein neues Wohnprojekt: Die Beginen wollen mehr als nur Haus und Gegenstände teilen. Was ihr großes Ziel ist.

Sechs Frauen machen sich mit einem neuen Wohnprojekt in Kupferdreh auf den Weg zu einem nachhaltigeren Leben. Sie teilen nicht nur ihr Haus, sondern auch viele Gegenstände und Ideen. „Mein großer Wunsch ist es hier mit Menschen zusammenzukommen, die den Gedanken teilen, dass wir die Erde nur gemietet haben“, sagt Kathrin Hölscher.

Die 37-Jährige hat gemeinsam mit Stéphanie Fritz (41) die Idee für das Beginen-Hausprojekt entwickelt. Beide haben zehn Jahre in einer Wohngemeinschaft im Beginenhof in Rüttenscheid gelebt. Nun bauen sie ihr eigenes Projekt auf. „Wir sind weinend gegangen“, sagt Hölscher. „Aber unser Herz schlägt für etwas Neues außerhalb der Stadt.“

Beginen-Hausprojekt liegt am Stadtrand von Essen in Kupferdreh

Ihr neues Zuhause, in dem sich aktuell noch viele Umzugskartons stapeln, liegt am Rand von Kupferdreh, umgeben von viel Grün und einem großzügigen Garten. Das Haus wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und ist Sitz der Waldenfels-Born-Stiftung, die es an die Frauen vermietet. Hier wollen sie in Zukunft ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen, zudem beziehen sie auch welches aus der solidarischen Landwirtschaft in Velbert.

Ressourcen zu teilen, das ist einer der zentralen Gedanken des Hausprojekts. Es gibt nur eine Küche, eine Waschmaschine, ein Auto, ein Wohn- und ein Arbeitszimmer für alle. Vier weitere Frauen haben die Beginen für ihre Idee gewinnen können, zwei davon sind Anna Thielsch (32) und Anke Berghäuser (53). „Es war eine bewusste Entscheidung, gemeinschaftlich und mehr im Grünen zu wohnen“, sagt Berghäuser, die sich vor dem Auszug ihres Sohnes Gedanken machte, wie sie künftig leben will.

„Ich habe über WG gesucht davon erfahren und kannte die Beginen damals noch gar nicht“, berichtet Thielsch. „Ich hatte aber den Wunsch nach Gemeinschaft.“ Die Zimmer sind vergeben, ihr Haus wollen die Frauen aber unbedingt für weitere interessierte Menschen öffnen. Wie es die Tradition der Beginen vorgibt, wollen sie unter ihrem Dach Platz für Begegnungen schaffen, für Vorträge, Kurse und Workshops. Meditationskurse können sich vorstellen, aber zum Beispiel auch gemeinsames Gärtnern oder handwerkliche Workshops im Garten.

Gästezimmer für Auszeiten im Beginen-Hausprojekt in Essen-Kupferdreh

Wer möchte, soll in Zukunft auch für kürzere oder längere Zeit ein Gästezimmer beziehen können, um im Haus der Beginen Kraft zu tanken. Willkommen sind alle Interessierten. Die Frauen sind gespannt, wem und welchen Ideen sie begegnen werden. Gemeinsam wollen sie den Weg in ein nachhaltigeres Leben gehen. Als weitere erste Schritte dahin sind Solarzellen und Gemüsegarten angedacht, vielleicht wollen die Frauen irgendwann auch Hühner halten. Dass sie selbst Teil der Konsumgesellschaft sind und nicht hundertprozentig nachhaltig leben, sei ihnen völlig bewusst, betonen die Frauen. Sie haben aber die Utopie, Bedürfnisse stärker mit sozialen Kontakten als mit Konsum zu stillen.

