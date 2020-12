Mit Corona hat die Popularität von Wohnmobilen massiv zugenommen . Kein Wunder, dass auch Privatleute immer öfter ihr Gefährt für Urlaubsreisen vermieten. Daraus machen auch Betrüger ein Geschäft: Sie geben die gemieteten Wohnmobile nicht zurück, sondern verkaufen sie auf eigene Rechnung.

Diese dreiste Masche hat vier mutmaßliche Mitglieder einer Bande jetzt vor Gericht gebracht – darunter ein Ehepaar aus Essen . Es geht vor der 8. Großen Strafkammer des Landgerichts Paderborn „nur“ um vier Wohnmobile – die Staatsanwaltschaft vermutet aber eine höhere Dunkelziffer, die aber ermittlungstechnisch nicht für weitere Vorwürfe gegenüber den Angeklagten reicht.

Betrugsmasche: Auch Ehepaar aus Essen vor Gericht

Vor der Strafkammer stehen seit Donnerstag (3.12.) ein rumänisches Ehepaar aus Essen (27 und 31), ein Montenegriner (36) ohne Wohnsitz in Deutschland und – lediglich in einem Fall der Beihilfe angeklagt – ein weiterer Rumäne (36) mit Adresse in Gelsenkirchen.

Er hatte sozusagen das Pech, an jenem 7. Juni mit der Bande zu agieren, als diese in Gütersloh geschnappt wurde. Für die anderen drei lautet die Anklage auf Gewerbs- und bandenmäßigen Betrug und Urkundenfälschung . Begonnen hatte der jetzt angeklagte Tatzeitraum Mitte April in Bielefeld. Dort hatte der Montenegriner ein Fiat-Wohnmobil für zehn Tage angemietet, das dessen Besitzer zuvor in einer Internet-Kleinanzeige angeboten hatte.

Anstatt das Fahrzeug pünktlich zurückzugeben, sollen die Angeklagten es für 41.000 Euro weiterverkauft haben. Das Essener Ehepaar soll bei dieser wie den anderen Taten mit seinem Auto als Fahrer fungiert und auch vor Ort das Geschehen „überwacht“ haben. Die Staatsanwaltschaft sieht beide als vollwertige Bandenmitglieder, da die Gruppierung komplett arbeitsteilig vorgegangen sei: Die Eheleute aus Essen seien mindestens für die Fahrten zu und von den Anmietungen zuständig gewesen, hätten deshalb eng mit dem Montenegriner zusammengearbeitet.

Wie viele Beteiligte es gab, ist unklar

In einem Fall soll der 27-Jährige selbst eines der Wohnmobile zu einem Abstellplatz gefahren haben, bis es verkauft wurde. Wie viele Personen letztlich an den krummen Geschäften beteiligt waren, ist unklar: Zumindest müssen weitere Täter oder Mittelsmänner im Spiel gewesen sein, denn in allen Fällen wurden die Fahrzeugpapiere der Wohnmobile gefälscht – und zwar auf echten Blanko-Dokumenten, die vermutlich aus Zulassungsstellen gestohlen worden waren.

Drei weitere Wohnmobile sollen sich die Angeklagten auf dieselbe Weise verschafft haben: Im sauerländischen Feudingen, in Morsbach im Siegerland und in Lichtenau im Paderborner Land. Am 7. Juni gingen die Angeklagten in eine Falle, die ein Verwandter des Bielefelder Wohnmobilbesitzers gestellt hatte: Er hatte mit authentischen Fotos ein nicht existentes Wohnmobil zum Vermieten inseriert – und die Bande schluckte den Köder tatsächlich. Am Treffpunkt in Gütersloh wartete aber auch die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat einen Gesamtschaden von 118.000 Euro angeklagt. Wie hoch die kriminelle Energie war, zeigt der Umstand, dass der Montenegriner stets mit einem gefälschten Personalausweis aufgetreten sein soll. Woher die Blanko-Fahrzeugpapiere stammen, ist noch unklar.

Die Untersuchungshaft macht dem Essener Ehepaar auch hinsichtlich seiner drei Autos Probleme: Die stehen seit Juni auf der Straße, ohne dass Steuern und Versicherung gezahlt werden. Die Stadt betreibt die Zwangsabmeldung, aber ein Audi A6 ist jetzt von der Staatsanwaltschaft als mögliches Tatfahrzeug beschlagnahmt worden. Das Gericht hat zahlreiche Verhandlungstage bis Ende Januar angesetzt.