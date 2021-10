Wohnmobil in Essen gestohlen - Polizei hofft auf Hinweise

Dieses Wohnmobil ist in Essen-Bergerhausen gestohlen worden.

Essen. An der Ahrfeldstraße in Bergerhausen ist ein Fiat Mooveo geklaut worden. Das entwendete Fahrzeug hat einen auffälligen Aufkleber.

Unbekannte haben in Essen-Bergerhausen ein Wohnmobil gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, muss das Fahrzeug im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (21. Oktober) und Dienstagabend (26. Oktober) an der Ahrfeldstraße geklaut worden sein.

Das Wohnmobil ziert ein auffälliger Aufkleber. Foto: Polizei

Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen dunkelgrauen Fiat Mooveo, Baujahr 2020. An der hinteren Seitenscheibe auf der Fahrerseite ist ein auffälliger Aufkleber mit einem Bergmotiv und der Aufschrift „Life is a beautiful adventure - GO OUTSIDE“ angebracht.

Zeugen, die Hinweise zur Beute oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

