Rauchmelder retten Essener Familie das Leben – Haus zerstört

Die Feuerwehr Essen musste in der Nacht zum Sonntag, 5. Dezember, zum Brand eines Einfamilienhauses in Essen-Heidhausen ausrücken.

Essen. Die Feuerwehr Essen hatte in der Nacht große Schwierigkeiten, das Feuer in einem Einfamilienhaus in Heidhausen zu löschen.

Einen größeren Einsatz hatte die Feuerwehr Essen in der Nacht zum Sonntag, 5. Dezember, in Essen-Heidhausen. Kurz vor 2 Uhr am Morgen waren die Einsatzkräfte zur Straße Zur Wöllenbök gerufen worden. Dort brannte das Dach eines Einfamilienhauses. Mehrere Löschzüge waren bis in den Morgen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. „Aber das Gebäude ist komplett zerstört und unbewohnbar“, so Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, zog Rauch aus dem 150 Quadratmeter großen Dachbereich des Einfamilienhauses. Die vier Hausbewohner, zwei Erwachsene und zwei Kinder, seien durch Rauchwarnmelder aus dem Schlaf gerissen worden, so der Sprecher. Sie retteten sich ins Freie und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer war offenbar in der Zwischendecke des Dachbereichs ausgebrochen, die Flammen schlugen aus dem Dach.

Die Feuerwehr hatte große Schwierigkeiten, zum Brandherd in der Zwischendecke vorzudringen. Das Flachdach besteht komplett aus Kupfer. Der Versuch, mit Hilfe der Drehleiter ein Loch in das Dach zu schlagen und von dort zu löschen, scheiterte. „Wir mussten den Trupp wieder zurückziehen, weil es zu gefährlich war“, so Riße.

Familie ist vorübergehend bei Verwandten untergekommen

Daraufhin drangen zwei Trupps in das Gebäude ein, doch das Feuer habe sich sehr schnell verbreitet. Schließlich rückte als Verstärkung das Technische Hilfswerk an. Mit einem Bagger und einem Greifer sei das Kupferdach komplett entfernt worden, außerdem seien Wände zerstört worden.

Die Feuerwehrkräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern, sie setzten mehrere mehrere Strahlrohre ein. Im Anschluss wurde Löschschaum eingesetzt, um das Feuer zu ersticken. Neben zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr kamen zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Werden und Dilldorf zum Einsatz. Erst am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr habe es geheißen: „Feuer aus“.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die obdachlos gewordene Familie sei bei Verwandten untergekommen.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen