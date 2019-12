Wohnanlagen für Senioren am Heinrichpark

Wohnanlagen für Senioren am Heinrichpark

Rund um den Heinrichpark in Überruhr an der Langenbergerstraße und am Rüpingsweg gibt es mehrere große Häuser, die Wohnformen für Senioren anbieten. Dazu zählt das Kurt-Schumacher-Haus der Arbeiterwohlfahrt und das Heinrich-Held-Haus der Diakonie.

Das Gottfried-Gottlob-Haus ist in Trägerschaft der gleichnamigen Stiftung und bietet vor allem Wohnraum für Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind.