Übersicht Wochenmarkt-Check in Essen: So bewerten wir die Angebote

Essen. In 20 Essener Stadtteilen bauen Händler jede Woche Marktstände auf. Wir checken jeden, schauen uns Angebot und Umgebung an. Die Übersicht.

Über 20 Wochenmärkte gibt es in Essen, ihre Frequentierung schwankt. Zu einigen kommen bis zu 70 Händler, wie etwa in Rüttenscheid. In Stadtteilen, wie etwa Burgaltendorf ist es ein Einziger. Die meisten Märkte finden vormittags statt, auf der Margarethenhöhe und in Heisingen auch am Nachmittag.

Haben Wochenmärkte eine Zukunft? Das wollen wir mit unserer neuen Serie, dem Wochenmarkt-Check, herausfinden. Wir schauen uns dafür jeden Essener Wochenmarkt an. Welche Stände bieten die Märkte, wer geht dort einkaufen, wer flanieren? Dabei sprechen wir mit Händlern, Besuchern und Marktmeistern. Wir kaufen ein und schauen uns auch die Umgebung an – gibt es Toiletten, Parkplätze andere Einkaufsmöglichkeiten, ein Café? Wie ist die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

Treue Stammkunden auf Essener Wochenmärkten

In Steele trafen wir beispielsweise einen sehr engagierten Kartoffeln-Händler, in Bredeney nur auf insgesamt zwei Stände und fast überall auf ziemlich treue Stammkunden. Hier die Übersicht der bisher erschienenen Folgen.

