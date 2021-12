Wochenmarkt in Essen: An Weihnachten, Silvester und Neujahr kommt es zu Änderungen.

Einkaufen Wochenmärkte in Essen: Termine an Weihnachten und Silvester

Essen. Wochenmärkte in Essen: An Weihnachten, Silvester und Neujahr kommt es zu Änderungen der Öffnungszeiten. Die Termine in der Übersicht.

Die Wochenmärkte in Essen finden an Weihnachten und Silvester wie folgt statt: An Heiligabend (24.12.) werden die regulär freitags stattfindenden Märkte durchgeführt, der Verkauf läuft jeweils bis 12 Uhr.

Ersatzlos fällt an Heiligabend der Wochenmarkt in Bergerhausen aus. Die regulär samstags stattfindenden Märkte entfallen am Ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) ebenfalls, teilt die EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB) mit.

Essener Wochenmärkte fallen an Neujahr aus

An Silvester (31.12.) finden die regulär freitags durchgeführten Wochenmärkte statt, der Markt in der Innenstadt sowie in Bergerhausen fallen aus. An Neujahr sind sämtliche Märkte am Samstag (1.1.) in Essen abgesagt.

