Wochenend-Tipps für Essen: Viel Live-Musik und Techno-Steine

Am Wochenende ist in Essen musikalisch viel los: Smag-Festival am Baldeneysee und Fanta 4 im Stadion.

Wochenend-Tipps für Essem- Smag-Festival am Baldeneysee

Wochenend-Tipps für Essem: Smag-Festival am Baldeneysee

Essen. Großes Festival-Wochenende: Am Seaside Beach legen bekannte DJs auf, im Stadion spielt „Fanta 4“. Unsere Freizeittipps fürs Wochenende in Essen.

Jedes Wochenende finden in Essen verschiedene Veranstaltungen statt. Hier gibt die Redaktion Tipps und Informationen, was, wo, wann los ist. Hier die Freizeit-Tipps für das Wochenende, 9. und 10. Juli.

Das ist am Wochenende in Essen los: Unsere Veranstaltungstipps

1. Smag Sundance Festival: Elektronische Beats am Baldeneysee: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll das Smag Sundance Open Air Festival an diesem Samstag wieder in voller Größe auf dem Gelände des Seaside Beach stattfinden. Auf der Main Stage steht unter anderem Star-DJ Topic (zum Interview).

Mit monatlich 19 Millionen Hörerinnen und Hörern auf Spotify und Hits wie „Breaking me“ oder „Home“ zählt er derzeit zu den erfolgreichsten Produzenten Deutschlands. Auf der Bühne stehen wird außerdem Felix Kröcher, der Tech House und Techno spielen wird, Newcomer Noel Holler und Plastik Funk. Mit Oliver Magenta tritt auch eine lokale Größe beim Festival auf: Der Essener DJ bietet eine Mischung aus Electro, EDM, Big Room und Hardstyle.

Smag Sundance Open Air Festival 2022, Sa 12-22 Uhr, Seaside Beach Baldeney, Freiherr-vom-Stein-Str. 384. Tickets ab 45 Euro. Infos: www.smagsundance.de

Gute Laune am Seaside Beach: Beim Smag Sundance Festival legen am Wochenende namhafte DJs auf. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

2. Fanta 4 im Stadion: Im Stadion an der Hafenstraße gibt es am Wochenende gleich zwei große Konzertevents. Das Stadionkonzert der „Broilers“ ist schon ausverkauft. Für den Auftritt der „Fantastischen Vier“ am Sonntag gibt es noch Karten. Eigentlich sollte das 30-jährige Bandbestehen schon 2020 gefeiert werden. Nun ist es eben die „Für immer 30 Jahre live“-Tour, mit der Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And.Ypsilon ihre Fans beglücken wollen.

Die Fantastischen Vier - Für immer 30 Jahre Live, So 19 Uhr, Stadion Essen, Hafenstraße 97 a. Tickets: https://diefantastischenvier.online-ticket.de/

In Partylaune: Die Fantastischen 4 kommen ins Essener Stadion an der Hafenstraße. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

3. Stone Techno Festival: Das „Stone Techno Festival“ auf Zeche Zollverein in Essen zeigt, wie aus Mineralien und Gesteinen ein elektronisches Musikfest entsteht. Renommierte Künstlerinnen und Künstler legen Musik auf – die aus den Klängen von Mineralien, Kristallen und Gesteinen besteht. Dafür wurden der Sammlungsschatz des Ruhr Museums in Essen sowie Baustoffe aus dem Ruhrgebiet angezapft. Das Festival will mit dem Aufeinandertreffen von Industrie, Wissenschaft und moderner Musik Kulturgeschichte schreiben – mit vier Open-Air-Floors, Klanginstallationen auf dem Areal von Zeche Zollverein, Infoständen u.a. zur Energiewende und einer nächtlichen Indoor-Tanzfläche.

Stone Techno Festival 2022, Areal C Kokerei, Salzlager, Heinrich-Imig-Str. , Sa, So 12-22 Uhr, Zeche Zollverein, Outdoor und 22–7 Uhr (Indoor), Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

:Kurator Dr. Achim Reisdorf ist mit Leib und Seele Geologe und freut sich auf das Stone Techno Festival. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

4. Folkwang und die Stadt: Wie sieht es heute – knapp 100 Jahre nach der Gründung des Museum Folkwang in Essen – mit der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe an der Kunst aus? Und wie stellt sich die Kunst zu zentralen gesellschaftlichen Fragen nach Integration, kultureller Vielfalt, Nachhaltigkeit, Globalisierung, Digitalität, urbanem Leben und Stadtentwicklung? Kommen die Menschen ins Museum, um Antworten zu finden, oder muss das Museum auf die Menschen zugehen und ihnen dort, wo sich die Fragen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld stellen, begegnen? Das Projekt Folkwang und die Stadt widmet sich mit Initiativen, Vereinen, Communities und Entscheidungsträgern Zukunftsthemen und der Rolle von Kunst und Kultur in aktuellen Transformationsprozessen. Die Ausstellung im Essener Stadtraum rund um den Berliner Platz präsentiert Kunstprojekte, die eine neue Kooperation zwischen Kunst und Gesellschaft erlebbar machen und das Museum zur Stadt hin öffnen. 13 der 18 Projekte sind auf einem Rundkurs zu besichtigen, für den man gut und gern zwei Stunden Zeit mitbringen könnte; mittwochs (18 Uhr) und sonntags (16 Uhr) gibt es Führungen; Start ist am Eco-Village auf dem Berliner Platz, Anmeldungen unter info@museum-folkwang.essen.de

Die „Eco-Village“ las Teil von „Folkwang und die Stadt“ am Berliner Platz in Essen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

5. Future City: In Altenessen haben Jugendliche in den vergangenen Tagen an der „Future City“ gebaut. Das Zukunfts-Gemeinschafts-Bau-Projekt unter freiem Himmel ist macht Visionen und Wünsche der Jugendlichen sichtbar. Eine Woche lang haben die Teilnehmer zwischen 10 und 16 Jahren dafür unter Anleitung professioneller Handwerker und Künstler gehämmert, gesägt und gebaut. Es wurde diskutiert und experimentiert, gegärtnert, gekocht, getanzt, getextet und gerappt, gebastelt und gefrickelt. Zum Abschluss – am 9. Juli ab 15 Uhr – lädt die Future City rund um das Maschinenhaus Essen auf dem Gelände der Zeche Carl zum großen Stadtfest mit Führungen, Showings, Konzert und lecker Essen alle Interessierten und Gäste ein.

Future City, Samstag, 9. Juli, ab 15 Uhr. Außengelände rund ums Maschinenhaus der Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100.

Rund um das Maschinenhaus Essen auf dem Gelände der Zeche Carl in Altenessen wurde in den vergangenen Tagen an „Future City“ gebaut. Foto: Maschinenhaus Esse

Termine

Rock & Pop

Die Fantastischen Vier - Für immer 30 Jahre Live, So 19 Uhr, Stadion Essen, Hafenstraße 97 a.

International

Das besondere Konzert - Balkanologic, Sa 18 Uhr, Bürgermeisterhaus, Werden, Heckstr. 105, 0201 493286.

Klassik

Masterabschluss Neue Musik, Neue Aula, Sa 19.30 Uhr, Folkwang Uni der Künste, Folkwang Woche - Neue Musik, Klemensborn 39.

Liedkonzert der Folkwang Uni, Sa 18.30 Uhr, Forum Billebrinkhöhe - Inklusive Kultur, Bergerhausen, Billebrinkhöhe 72.

Klassenabend Akkordeon, Kammermusiksaal, Sa 19.30 Uhr, Folkwang Uni der Künste, Klemensborn 39.

Summertime - Melodien zum Träumen, Musikpavillon, So 15 Uhr, Grugapark, Norbertstr. 2, 0201 8883106.

Bläserensemble ExtraBlech, So 17 Uhr, Pauluskirche, mit Werken von Johann Sebastian Bach und anderer Komponisten, aber auch südamerikanische Rhythmen und bekannte moderne Titel, Stemmering 20, 0201 466471.

Schauspiel

Der Ruhrfaust, Biergarten, Sa 19 Uhr, Theater Freudenhaus im Kulturzentrum Grend e.V., Westfalenstraße 311, 0201 851320.

Oper & Operette

Tannhäuser nach Richard Wagner, So 18 Uhr, Bürgermeisterhaus, Oper légère Jubiläumsreihe, Heckstr. 105, 0201 493286.

Varieté & Show

Undressed, Sa 16, 20 Uhr, So 14, 18 Uhr, GOP Varieté Essen, Rottstr. 30, 0201 2479393.

Lesungen & Dichtung

Weststadtstory - Offene Liste, So 18 Uhr, Weststadthalle, Thea-Leymann-Str. 23.

Wissen, Vortrag, Film

Sonnenbeobachtung, So 14-16 Uhr, Walter-Hohmann-Sternwarte, (nur bei klarem Wetter), Wallneyer Straße 159.

Kinder- & Jugendbühne

Ringa von Rattenau, Theaterpavillon an der Ballspielwiese, Sa 15 Uhr, Grugapark, ab 4 Jahre, Norbertstr. 2, 0201 8883106.

Mama Muh und die Krähe, Theaterpavillon an der Ballspielwiese, So 15 Uhr, Grugapark, ab 4 Jahre, Norbertstr. 2, 0201 8883106.

Ausstellung & Museum

Gedankengang - Kunstinstallation, Sa, So 9-19 Uhr, Grugapark, von Jörg Dißmann, Open Air Ausstellung, Norbertstr. 2.

15 Tafeln aus dem Nationalen Museum des Holodomor-Genozids in Kiew, Sa, So 10-18 Uhr, Alte Synagoge, Wechselausstellung, Edmund-Körner-Platz 1.

Candice Breitz - Whiteface, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Sonderausstellung, Gelsenkirchener Str. 181.

Heiko Tiemann: Was bleibt – von den Menschen und ihren Orten?, Rundeindicker im Portal der Industriekultur in der Kohlenwäsche, Sa, So 10-18 Uhr, Zeche Zollverein, Sonderausstellung zur aktuellen Fotografie im Ruhrgebiet, Gelsenkirchener Str. 181.

Historische Ausstellung Krupp, Sa, So 10-18 Uhr, Villa Hügel, Hügel 15.

Mustafas Traum, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Fotografien von Henning Christoph zum türkischen Leben in Deutschland 1977 - 1989, Gelsenkirchener Str. 181.

Natur und Kulturgeschichte des Ruhrgebiets, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Dauerausstellung, Gelsenkirchener Str. 181.

Neue Welten - Die Entdeckung der Sammlung, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1.

Quellen jüdischer Traditionen, Jüdische Feste, Sa, So 10-18 Uhr, Alte Synagoge, Geschichte der jüdischen Gemeinde Essen, nur mit Anmeldung unter 88 45 218, Edmund-Körner-Platz 1.

Schätze aus den Sammlungen, Sa, So 10-18 Uhr, Mineralien-Museum, Kupferdreher Str. 141 - 143.

Schatzkammer St. Ludgerus, Sa, So 10-12, 15-17 Uhr, Abteikirche Werden, Brückstraße 54.

We want you! Von den Anfängen des Plakats bis heute, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1.

Der Essener Domschatz, Sa, So 11-17 Uhr, Domschatzkammer, Burgplatz 2.

The Palace of Projects, Areal C Kokerei, Salzlager, Heinrich-Imig-Str. , Sa, So 11-17 Uhr, Zeche Zollverein, ein leuchtendes Kunstwerk von Ilya und Emilia Kabakov, Gelsenkirchener Str. 181.

Weltgrößte Ausstellung zeitgenössischen Designs, Areal A Schacht XII, Kesselhaus A7, Sa, So 11-18 Uhr, Red Dot Design Museum, mit verschiedenen Sonderausstellungen, Gelsenkirchener Str. 181.

Folkwang und die Stadt, Zentrale Ausgangspunkt Berliner Platz, Sa, So 12-20 Uhr, Essener Innenstadt, die große Stadtraumausstellung in der Essener City Nord.

Peter Piller - Unbestimmte Linien, Sa, So 14-17 Uhr, Kunstverein Ruhr e.V., Kopstadtplatz 12.

Schloß Borbeck und die Fürst-Äbtissinnen, Sa, So 14-18 Uhr, Schloß Borbeck, historische Dauerausstellung, Führungen nach Absprache, Schloßstr. 101.

Sommerprojekt – verschiedenartig, Sa, So 14-16 Uhr, ARKA Kulturwerkstatt / Zeche Zollverein, acht Künstlerinnen – acht Themen – acht Techniken, Gelsenkirchener Str. 181.

Home! Interaktion - Sichtachse / Call the Curator, Sa, So 15-18 Uhr, Kunsthaus Essen, Rübezahlstr. 33.

Skulpturenfest, Kunst am Moltkeplatz KaM e.V., Skulpturwiese gegenüber Moltkeplatz 9, Sa 15 Uhr, Moltkeplatz.

Amir Omerovic & Milan Mihajlovic - Connected, Sa 19-23 Uhr, So 15-18 Uhr, Kunstwerden e.V., Ruhrtalstr. 19.

Führung, Fahrt & Tour

Rätsel-Reise, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, mit der Museumstasche auf Erkundungstour, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Kohlenwäsche mit Ausblick, Besucherzentrum, Sa, So 10.30-15.30 Uhr, Zeche Zollverein, Führung durch die Kohlenwäsche, stündlich, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Stadtrundfahrten durch Essen, Ruhrgebiet Stadtrundfahrten, Bushalteplatz, Sa, So 10.30-12.30, 13-15, 15.30-17.30 Uhr, Haus der Technik, weitere Informationen und Reservierungen: www.essener-stadtrundfahrten.de, Hollestr. 1.

Das Schaudepot des Ruhr Museums, Sa, So 11-12.30, 15-16.30 Uhr, Ruhr Museum, öffentliche Führung, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa 11 Uhr, So 13 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Über Kohle und Kumpel, Besucherzentrum, Sa, So 11-17 Uhr, Zeche Zollverein, Der Weg der Kohle auf der Zeche, stündlich, Dauer 1 Std., Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Von Kohle, Koks und harter Arbeit, Kokerei, Sa, So 11.30-16.30 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Zollverein Rundfahrt, Ticket-Punkt Werner-Müller-Platz vor der Kohlenwäsche, Sa, So 13 Uhr, Zeche Zollverein, geführte Bustour über das Welterbe, Anmeldung, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Doppelschicht auf Zollverein, Sa, So 14 Uhr, Ruhr Museum, Kombiführung durch die Kohlenwäsche, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets, Sa, So 14 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Kleine Kathedrale - Große Kunst, Sa 15-16 Uhr, Essener Dom, öffentliche Führung, Anmeldung erforderlich unter 2204206 oder domschatz@bistum-essen.de, Kettwiger Str. 42.

Familienführung durch das neue Schaudepot, Sa 15.30 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

On Coal and miners, Sa, So 15.45 Uhr, Zeche Zollverein, English guided tour, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Zollverein fotogen spezial, So 10-12 Uhr, Zeche Zollverein, Führung für Hobby-Fotografinnen und -Fotografen, Anmeldung erforderlich, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Die Margarethenhöhe – Kruppsiedlung und Gesamtkunstwerk, So 11 Uhr, Anmeldung erforderlich, Am Brückenkopf / Ecke Steile Straße, 0201 24681444.

Over Steenkool en Mijnwerkers, So 11.30 Uhr, Zeche Zollverein, Publieke rondleiding in het Nederlands, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Das Leben auf Schloss und Burg, So 15 Uhr, Ruhr Museum, Familienführung, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Kunstspaziergang über die Kokerei, Infopunkt Kokerei, Areal C, So 15-17 Uhr, Zeche Zollverein, Führung zu den Kunstobjekten auf dem Gelände der Kokerei, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Clubs & Party

80's Metal Meltdown, Sa 20 Uhr, Freak Show, Grendplatz 2 a.

Festivals

Smag Sundance Open Air Festival 2022, Sa 12-22 Uhr, Seaside Beach Baldeney, Freiherr-vom-Stein-Str. 384.

Stone Techno Festival 2022, Areal C Kokerei, Salzlager, Heinrich-Imig-Str. , Sa, So 12-22 Uhr, Zeche Zollverein, Outdoor und 22–7 Uhr (Indoor), Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Wandern & Ausflüge

Grugapark, Sa, So 9 Uhr, Vogelfreifluganlage und Haus der Bienen geöffnet, Norbertstr. 2.

2-stündige Seerundfahrt - Weiße Flotte Baldeney, Sa, So 11.10-17.10 Uhr, Anleger Hügel, weitere Anleger: Scheppen, Heisingen und Kupferdreh, Freiherr-vom-Stein-Straße 206 a.

Körper & Geist

Schwimmzentrum Rüttenscheid, Sa 6.30-17.45 Uhr, So 8-15 Uhr, das Sportbecken ist nur sonntags von 8 bis 15 für die Öffentlichkeit geöffnet, Von-Einem-Str. 77.

Friedrichsbad, Sa 7-10 Uhr, Kerckhoffstr. 20 b.

Freibad Dellwig, Sa, So 7-19 Uhr, bei Schlechtwetterlage veränderte Öffnungszeiten, Scheppmannskamp 6.

Grugabad, Sa, So 8-20 Uhr, Norbertstr. 124.

Bad und Sport Oststadt, Freibad, Sa, So 11-18 Uhr, Schultenweg 44.

Werksschwimmbad, Arendahls Wiese, Sa, So 12-20 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Stadtbad Nord-Ost, So 8-13 Uhr, Schonnebeckhöfe 60.

Kinder & Jugendliche

Die Mitmachausstellung im Ruhrgebiet, Sa, So 10-16 Uhr, Phänomania Erfahrungsfeld, spannende Entdeckungsreise, Am Handwerkerpark 8 - 10, 0201 301030.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Quiz für Kinder ab 6 Jahre zur Sonderausstellung, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Familienschicht in der Mitmachzeche, Areal A, Schacht XII, Halle 2, Sa, So 11, 12, 13 Uhr, Zeche Zollverein, ab 5 Jahren, Familienführung, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Bildschöner Samstag, Sa 14.30-16.30 Uhr, Museum Folkwang, Workshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren, Anmeldung im Besucherbüro erforderlich, Museumsplatz 1, 0201 8845444.

Krafttraining, Parkour-Anlage, Kokerei Nähe Mischanlage, Sa 16-18 Uhr, Zeche Zollverein, Infos zu zu regulären Trainings oder Gruppenanfragen an j.boll@jugendwerk-essen.de oder www.jugendwerk-essen.de/parkour-zollverein.html, Gelsenkirchener Str. 181, 246810.

Carl für Kinder - Theater con cuore, So 11 Uhr, Zeche Carl, Fiona und das Meerwunder, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 0201 8344410.

Ferienaktion

Familien sprechen über Kunst, So 15 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 0201 8845444.

Kino

Essen

Astra und Luna

Teichstraße 2, 0201 275555

Alles in bester Ordnung, So 17.30 Uhr.

Der beste Film aller Zeiten, Sa, So 20.15 Uhr.

Elvis, Sa, So 16.30 Uhr.

Schmetterlinge im Ohr, Sa 17.30 Uhr.

Wie im echten Leben, Sa, So 15, 20 Uhr.

CinemaxX Essen

Berliner Platz 4 - 5, 040 80806969

Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!, Sa, So 15 Uhr.

Anime Nights 2022: My Hero Academia 3: World Heroes' Mission (OmU), Sa 17.10 Uhr.

Die Biene Maja - Das geheime Königreich, Sa 11 Uhr, So 10.30 Uhr.

Die Gangster Gang, Sa, So 14.30 Uhr.

Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt, Sa, So 17, 19.45 Uhr, Sa auch 13.15 Uhr, So auch 14 Uhr.

Dog - Das Glück hat vier Pfoten, Sa, So 17.30 Uhr.

Elvis, Sa, So 13.30, 17.15 Uhr, Sa auch 20.30 Uhr, So auch 20.45 Uhr.

Immenhof - Das große Versprechen, Sa, So 12 Uhr.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter, Sa, So 13.30, 17, 22.30 Uhr.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter 3D, Sa, So 20.30 Uhr.

Kaduva (OmU), So 10.30 Uhr.

Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer, Sa, So 11.45, 14.45 Uhr.

Liebesdings, Sa, So 11.30, 14.15, 17, 22.30 Uhr, Sa auch 20.15 Uhr, So auch 20 Uhr.

Lightyear, Sa, So 14.15 Uhr.

Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia, Sa, So 11.45 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Sa, So 13, 15, 17.30, 18, 20.30 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss 3D, Sa, So 14, 16.30, 17.45, 20.15 Uhr, Sa auch 22.45 Uhr, So auch 23 Uhr.

Paw Patrol: Jet to the Rescue - Rettung im Anflug, Sa, So 13.15 Uhr.

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse, Sa, So 14.30 Uhr.

The Black Phone, Sa, So 16.45, 23.15 Uhr, Sa auch 19.30 Uhr, So auch 20 Uhr.

The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt, So 17.10, 19.30 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder, Sa, So 11, 13, 14.30, 15.30, 18.15, 19, 20.15, 22, 22.45 Uhr, Sa auch 21.25 Uhr, So auch 21.15 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder (OV), Sa, So 16.30, 19.30, 22.30 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder 3D, Sa, So 12, 13.30, 17, 20, 20.45, 23 Uhr.

Top Gun: Maverick, Sa, So 11.15, 13.15, 16.45, 20.30, 21, 23 Uhr, Sa auch 19.30 Uhr.

Drive In Autokino Essen

Sulterkamp 70, 0201 668669

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss, So 22.30 Uhr.

Eulenspiegel

Steeler Str. 208 - 212, 0201 275755

Corsage, Sa, So 17.30, 20 Uhr.

Glück auf einer Skala von 1 bis 10, Sa, So 15.15 Uhr.

Filmstudio Glückauf

Rüttenscheider Str. 2, 0201 43936633

Downton Abbey 2: Eine neue Ära, Sa 17.15 Uhr.

Vier Wände für zwei (OmU), So 20 Uhr.

Vier Wände für zwei, Sa 15, 20 Uhr, So 15.30 Uhr.

Willkommen in Siegheilkirchen - Der Deix Film, So 17.45 Uhr.

Galerie Cinema

Julienstr. 73, 0201 275755

Das Pfauenparadies, Sa, So 20.45 Uhr.

Glück auf einer Skala von 1 bis 10, Sa 16.30 Uhr.

Harold und Maude (OmU), So 16.30 Uhr.

Rifkin's Festival (OmU), Sa, So 18.30 Uhr.

Lichtburg und Sabu

Kettwiger Straße 36, 0201 231023

Liebesdings, Sa, So 15, 17.30, 20 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Sa, So 15.30, 17.45 Uhr, Sa auch 20.15 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (OmU), So 20.15 Uhr.

Mülheim

CinemaxX Mülheim

Parkplatz 5, 040 80806969

Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!, Sa 13.45 Uhr, So 14.45 Uhr.

Die Gangster Gang, Sa, So 11.15 Uhr.

Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt, Sa, So 16.15 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sa, So 23 Uhr.

Elvis, Sa, So 19 Uhr.

Immenhof - Das große Versprechen, Sa, So 12 Uhr.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter, Sa, So 16, 19.30, 22.45 Uhr.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter 3D, Sa, So 17.30 Uhr.

Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer, Sa, So 13.45 Uhr.

Liebesdings, Sa, So 11, 13.30, 16.45, 19.30 Uhr, Sa auch 22.45 Uhr, So auch 22.15 Uhr.

Lightyear, Sa, So 14 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Sa, So 11, 12.15, 15, 17.30, 18 Uhr, So auch 20.15 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss 3D, Sa, So 11.45, 14.15, 17 Uhr, Sa auch 20.15 Uhr.

Paw Patrol: Jet to the Rescue - Rettung im Anflug, Sa 12 Uhr, So 11.45 Uhr.

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse, Sa 13.45 Uhr, So 12.45 Uhr.

The Black Phone, Sa, So 20.45 Uhr, Sa auch 23 Uhr, So auch 22.45 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder, Sa, So 12.30, 14, 15.30, 17.30, 19, 19.30, 22.30 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder (OV), Sa, So 19.30 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder 3D, Sa, So 11, 14, 17.15, 20, 21, 23, 23.15 Uhr.

Top Gun: Maverick, Sa, So 16.30, 20.30 Uhr, Sa auch 14.45, 22.30 Uhr, So auch 14.15, 22.15 Uhr.

Notdienste

Notruf

Cyberwehr nach Hackerangriffen auf Unternehmen, (0800) 1191112.

Feuerwehr/Rettungsdienst, 112.

Krankentransport, 19222.

Polizei, 110.

Apotheken

Samstag

Falken-Apotheke, Rellinghauser Str. 183, 0201 252500.

Hirschapotheke, Werdener Markt 3, 0201 493301.

Margarethen-Apotheke, Laubenweg 16, 0201 715224.

Park-Apotheke, Lohmanns Apotheken OHG, Fürstäbtissinstr. 3, 0201 683277.

Sonnen-Apotheke, Karnaper Str. 109, 0201 380138.

Sonntag

Apotheke auf der RÜ, Rüttenscheider Str. 253, 0201 45558680.

Apotheke zum schwarzen Adler, Altendorfer Str. 297, 0201 620031.

Glückauf-Apotheke, Krayer Str. 232, 0201 555192.

Hedwig-Apotheke, Rahmstr. 206, 0201 354679.

Merkur-Apotheke, Alte Hauptstr. 104 a, 0201 8575135.

Ärzte

Ärztlicher Notdienst, 116117.

Augenärztliche Notdienstpraxis im Uniklinikum Essen, Hufelandstraße 55, Sa, So, 9-13, 15-21 Uhr.

HNO - ärztliche Notdienstpraxis im Alfried Krupp Krankenhaus, Alfried-Krupp-Str. 21, Sa, So, 10-14, 16-20 Uhr.

Kinderärztliche Notfallpraxis im Ärztehaus Ruhrallee, Ruhrallee 81, 0201 2799096, Sa, So, 9-22 Uhr.

Zahnärztlicher Notdienst, 01805 986700, Sa, So.

Tierärzte

Tierärztliche Klinik, Stankeitstraße 11, 0201 342604, Sa, So.

Rat & Hilfe

Infos & Forum

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, ab 12 Jahren, Impfpraxis Dr. Busch, Wehmenkamp 25, Sa 10-14, 14.45-18.30 Uhr, 83886777.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, ab 12 Jahren, Theaterpassage Essen, Rathenaustraße 2, Sa 12-14 Uhr.

Senioren

Treffen der Altendorfer Lese Freunde, Infos und Anmeldung unter 0172 1488137, Gesamtschule Bockmühle, Ohmstraße 32, Sa 15 Uhr.

Willst du mit mir geh'n, Spaziergänge für Senioren im Stadtteil, Bahnhof Altenessen, Altenessen-Süd, So 14 Uhr.

Soziales

Blutspenden, DRK-Blutspendezentrum, Kapuzinergasse 2, Sa 11-18 Uhr, 0201 54379347.

Essener Babyfenster, 24 h, Kostenlose Notrufnummer: 0800 0102210, am Elisabeth-Krankenhaus, Klara Kopp Weg/Zugang von der Ruhrallee, Sa, So.

Frauen mit Kindern in Not, Aufnahme 24 h, Hermann-Friebe-Haus, Ahrfeldstr. 73, Sa, So, 0201 8954820.

Frauennotruf- und Beratung, Frauenberatung Essen, Sa, So 10-13 Uhr, 0201 786568.

Gewalt gegen Frauen - Hilfetelefon, Sa, So, (08000) 116 016.

Hilfe für Frauen - Tag und Nacht, Frauenhaus, Sa, So, 0201 668686.

Hospizarbeit Essen e.V., Sa, So, (0176) 50957062.

Schutzhaus für Mädchen nach Missbrauch und Misshandlung, DomiZiel im Theresienheim, Dammannstr. 32 - 38, Sa, So, 0201 319375-385.

Suchtnotruf rund um die Uhr, Die Fähre, Sa, So, 0201 403840.

Telefonseelsorge, 0800 1110111 und 0800 1110222, Sa, So.

Selbsthilfe

Treffen der Syringomyelie-Gruppe, shg-syrinx-nrw, Dahlhauser Straße 134 a, Sa 11-13 Uhr, 0201 5368144.

Vereine & Verbände

Auszeit-Café, Friedenskirche Dellwig, Schilfstraße 8, So 15-16.30 Uhr.

Kunterbuntes Sommerfest, mit Spielmobil, Schminkaktionen und Torwand, Spielplatz, Unterstraße 16, Sa 14 Uhr.

Tierbilder, 6. Ausstellung mit Werken von Otto Pankok, Forum Billebrinkhöhe - Inklusive Kultur, Bergerhausen, Billebrinkhöhe 72, Sa, So 15-18 Uhr.

Treffpunkt für Alkohol- und Medikamentenabhängige, Lädchen e.V., Altendorfer Str. 391, Sa 12-17 Uhr, 0201 643883.

Info & Service

mittendrin, Germaniaplatz 7, Sa 11 bis 12.30 Uhr, 0201 24871200.

Wochenmärkte

Dreiringplatz, Dreiringplatz/Kaiser-Wilhelm-Straße 39, Steele, Sa 8 bis 14 Uhr.

Ehrenzeller Platz, Altendorf, Sa 8 bis 13 Uhr.

Frohnhauser Markt, Sa 8 bis 13 Uhr.

Karl-Meyer-Platz, Sa 8 bis 13 Uhr.

Kleiner Markt, Margarethenhöhe, Sa 8 bis 13 Uhr.

Platz a. d. Brückstraße, Werden, Sa 8 bis 13 Uhr.

Rüttenscheider Platz, Sa 8 bis 14 Uhr.

Bibliotheken

Kath. öffentliche Bibliothek Herz Mariä (KöB), Heßlerstr. 233, Altenessen-Nord, So 9.45 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bibliothek St. Bonifatius, Moltkestr. 160, Huttrop, Sa 17.30 bis 18.30 Uhr, So 10.30 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Bedingrade, Rabenhorst 4, So 9.30 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Christus König, Tommesweg 30, Haarzopf, So 10 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Herz Jesu, Westerdorfstr. 32, Altenessen-Süd, Sa 18 bis 19 Uhr, So 11 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Herz Jesu Burgaltendorf, Alte Hauptstr. 62, So 9.30 bis 12 Uhr.

Kath. Öffentliche Bücherei Hl. Kreuz, Franziskanerstr. 69 a, Südostviertel, So 10.45 bis 11.15 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Andreas, Olgastr. 5 a, Rüttenscheid, So 9.30 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Antonius, Kütings Garten 3, Freisenbruch, So 10.45 bis 11.45 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Antonius, Berliner Str. 85, Frohnhausen, So 10.45 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Antonius Abbas, Kiek ut 6, So 10.45 bis 12.45 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Barbara, Barbarastr. 3 a, Kray, So 12 bis 13 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Dionysius, Germaniaplatz 7, Sa 11 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Elisabeth, Frohnhauser Str. 402, So 10.30 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Fronleichnam, Kampstr. 33, Bochold, So 10.30 bis 11.15, 12.15 bis 12.45 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Hubertus und Raphael, Töpferstr. 55, Bergerhausen, Sa 16 bis 18.30 Uhr, So 10.30 bis 13 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Josef, Schlenterstr. 18, Frintrop, Sa 18 bis 18.30 Uhr, So 10.45 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Kamillus, Heidhauser Str. 275, Heidhausen, So 10 bis 13 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Lambertus, Frankenstraße 138, Rellinghausen, So 10.30 bis 13 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Laurentius, Graffweg 9, Steele, So 10.30 bis 11.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Ludgerus, Luziusstr. 6, Werden, So 10 bis 12 Uhr, 0201 491367.

Kath. öffentliche Bücherei St. Ludgerus und Martin, Rüttenscheider Str. 277, Sa 17 bis 18.30 Uhr, So 10.30 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä Empfängnis, Holbeinstr. 16, Holsterhausen, Sa 17 bis 19 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä Geburt, Rathgeberhof 3, Dilldorf, So 11 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä Himmelfahrt, Ehrenzeller Str. 47, Altendorf, Sa 10.30 bis 12 Uhr, So 10.15 bis 11 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Matthias, Rheinstr. 158, Sa 17 bis 18.30 Uhr, (02054) 9392700.

Kath. öffentliche Bücherei St. Michael, Langhölterweg 9, Dellwig, So 9.30 bis 12.15 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Suitbert, Klapperstr. 70, So 11 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Zur Heiligen Familie, Ginsterweg 48, Margarethenhöhe, So 10.15 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücher St. Johann, Karlsplatz, Eingang Kirche, Altenessen-Nord, So 10.30 bis 12.15 Uhr.

KÖB St. Markus, Frankenstraße 364, Bredeney, So 10.30 bis 13 Uhr.

Kupferdreher MedienTreff im Seniorenzentrum St. Josef, Heidbergweg 33, Kupferdreh, So 10 bis 12 Uhr, 0201 4552023.

Lutherhaus, Bandstr. 35, Bedingrade Ev. Gemeindebücherei, So 11 bis 12.30 Uhr, 0201 86946000.

St. Ludgerus und Martin, Wehmenkamp 24, Rüttenscheid, Sa 17 bis 18.30 Uhr, So 10.30 bis 12 Uhr, 0201 782095.

Zentralbibliothek, Hollestr. 3, Sa 11 bis 15 Uhr, 0201 8842419.

