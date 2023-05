Auf Zollverein gibt es keine nennenswerten Funklöcher – Essen als Großstadt ist allgemein relativ gut versorgt mit den aktuellen Mobilfunk-Standards. Trotzdem: Das Land NRW will Lücken aufspüren.

Mobilfunk Wo sind Funklöcher in Essen? Bürger melden Lücken im Netz

Essen. Bürgerinnen und Bürger können Funklöcher im Essener Stadtgebiet melden. Das NRW-Wirtschaftsministerium ruft eine landesweite Aktionswoche aus.

Das NRW-Wirtschaftsministerium ruft Bürgerinnen und Bürger auf, Funklöcher im Handynetz zu melden. Ausgerufen worden ist erstmals die „Mobilfunkmesswoche“ von Samstag, 27. Mai, bis Samstag, 3. Juni.

Je mehr Meldungen, desto besser die Ergebnisse

„Ob beim Spaziergang oder unterwegs in Bus und Bahn: Jede Bürgerin und jeder Bürger kann mithelfen, Funklöcher aufzuspüren und die tatsächliche Mobilfunkversorgung vor Ort zu ermitteln“, sagt NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur. „Die Bürgerinnen und Bürger wissen am besten, wo der Empfang besonders gut ist und wo die Verbindung hakt. Je mehr Menschen sich an der ersten Mobilfunkmesswoche NRW beteiligen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse.“

Download: Funkloch-App der Bundesnetzagentur

Zur Funkloch-Ermittlung muss die kosten- und werbefreie Funkloch-App der Bundesnetzagentur benutzt werden, die zum Download im Google Play Store und für Apple-Geräte bereit steht.

Wir wollen wissen: Wo sind Funklöcher im Essener Stadtgebiet? Wir freuen uns über Hinweise per E-Mail (redaktion.essen-waz@funkemedien.de) oder über alle Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram!

