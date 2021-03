Wo sich Essen kostenlos auf das Coronavirus testen kann

Antigen-Schnelltests mit Rachen-Nasen-Abstrich dauern abzüglich Wartezeit rund 20 Minuten. Die Ergebnisse gibt’s entweder an Ort und Stelle als Zertifikat oder per Textnachricht aufs Handy.

Essen. Die Zahl der Teststellen für kostenloses Coronatests in Essen hat sich auf neun erhöht. Neben Testzentren machen auch fünf Apotheker mit.

Die Schnelltestzentrum im Foyer der Grugahalle und im Luftschiffhangar am Flughafen haben den Anfang gemacht, nun folgen weitere Anbieter von kostenlosen Coronatests für alle. Wie Stadtsprecherin Jasmin Trilling mitteilt, gibt es den so genannten „Bürgertest“ inzwischen an neun Teststellen im gesamten Essener Stadtgebiet. Hier der Überblick:

Das bereits bestehende Schnelltestzentrum Westendhof 12 Essen von Covi-Medical im Westviertel führt nun auch Gratistests auf das Coronavirus durch.

Folgende Apotheken testen:

Ahorn-Apotheke (Heisingen)

Sommerburg-Apotheke (Margarethenhöhe)

Apotheke am Rabenhorst (Borbeck)

Park-Apotheke (Borbeck)

Glocken-Apotheke (Rüttenscheid).

Der bislang einzige Mediziner, der Testungen anbietet, ist der Familienzahnarzt Kettwig.

Das Corona-Testzentrum Grugahalle hat montags bis samstags von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Anmeldungen werden online erbeten über die Webseiten coronatest-gruga.de

Das Drive-In-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes hat montags, mittwochs und freitags geöffnet – vormittags von 6.30 bis 10 Uhr und nachmittags von 16 bis 18.30 Uhr. Anmeldungen über driveintestzentrum.de

Die Stadtverwaltung sei mit weiteren Anbietern im Gespräch, um verteilt im ganzen Stadtgebiet kostenlose Schnelltests zu ermöglichen. Sie aktualisiert die Liste der Teststellen auf ihrer Webseite www.essen.de/coronavirus_testen.

Die Kosten für die Schnelltests trägt der Bund, Essener Bürger haben einen Anspruch auf eine kostenlose Testung pro Woche. Laut Coronatest-Strukturverordnung der Landesregierung werden die Bürgertests von professionellen Anbietern wie Apotheken, Ärzten (auch Veterinäre), Labore sowie Rettungs- und Hilfsdienste durchgeführt.

