Essen Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Wir zeigen, wo Sie an Weihnachten und den Feiertagen in Essen Brötchen kaufen können.

Wer an Weihnachten und über die Festtage frische Brötchen kaufen möchte, muss sich in diesem Jahr besonders gut informieren. Da der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, gelten für Bäckereien an Heiligabend sowie an den Weihnachtsfeiertagen spezielle Regeln.

Bäckereien dürfen an Weihnachten zu bestimmten Uhrzeiten öffnen

Frühstücks-Liebhaber dürfen aufatmen: Sowohl an Weihnachten als auch am ersten Weihnachtsfeiertag dürfen Bäckereien in Essen geöffnet haben. Laut Ladenöffnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen gelten hier aber bestimmte Regeln, an die Bäckereien sich halten müssen. Supermärkte in Essen haben sowohl an Heiligabend als auch am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Das sind die Regeln für Bäckereien in Essen an Heiligabend und den Festtagen:

24. Dezember (Heiligabend): Alle Bäckereien und Brötchen-Verkaufsstellen in Essen dürfen für maximal fünf Stunden öffnen. Supermärkte müssen schließen, da Heiligabend auf einen Sonntag fällt.

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag): Bäckereien in Essen dürfen bis maximal 14 Uhr öffnen. Supermärkte bleiben geschlossen.

26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag): Keine Öffnung von Geschäften erlaubt. Auch Essener Bäckereien bleiben geschlossen.

Denn: Bei zwei zusammenhängenden Feiertagen darf nur der erste verkaufsoffen sein. So will es das nordrhein-westfälische Ladenöffnungsesetz.

Die Ausnahme bilden Bäckereifilialen in Essener Bahnhöfen: Auch an den Feiertagen dürfen sie ganztägig frische Brötchen anbieten. Denn für die dort angesiedelten Geschäfte gelten die Beschränkungen des NRW-Ladenöffnungsgesetzes nicht. Am 24. Dezember müssen aber auch hier die Filialen um spätestens 17 Uhr schließen

Auch Tankstellen bieten eine Möglichkeit für frische Brötchen und Croissants: Sie dürfen an Heiligabend und an den beiden Feiertagen uneingeschränkt öffnen und Waren des „Reisebedarfs“ anbieten (zum Beispiel Zeitungen, Tabakwaren und Lebensmittel).

Brötchen in Essen: Supermärkte bieten bis zum 23. Dezember Aufbackbrötchen an

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich bereits vor den Festtagen mit Aufbackbrötchen eindecken: Die Supermärkte in Essen haben am 23. Dezember regulär geöffnet und bieten bis in den Abend hinein Aufbackbrötchen an.

Wer Brötchen möglichst lange frisch halten möchte, sollte sie an einem vor Licht geschützten, trockenen Raum bei Zimmertemperatur aufbewahren, etwa in einem Brotkasten – so bleiben sie laut Bäcker-Innung Rhein-Ruhr am längsten frisch.

