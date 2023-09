Wo Essen feiert: Zechenfest, Brunnenfest und etliche mehr

Essen. Feste, unter anderem auf Zollverein, in Kupferdreh und Altenessen stehen in Essen an. Die Übersicht zeigt, was, wo und wann im September los ist.

Der Sommer biegt auf die Schlussgrade ein: Grund genug, es sich bei einem der anstehenden Stadtteilfeste in Essen noch einmal bei hoffentlich warmen Temperaturen gut gehen zu lassen. Gelegenheit zum Feiern gibt es im September noch eine Menge in der Stadt.

Wo, was und wann etwas los ist, zeigt unsere Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Stadtteilfeste in Essen: Diese Veranstaltungen stehen an

Kupferdreher Sonnenblumenfest: Zum 38. Mal findet von Freitag (8.9.) bis Sonntag (10.9.) das Sonnenblumenfest in Kupferdreh statt. Wer mitfeiern will, den erwartet eine Kirmes mit Autoscooter, Zuckerwatte und allem, was auf einen Rummel gehört. Das Stadtteilfest beginnt am Freitag um 17 Uhr auf der Bühne im Benderpark. Dort spielen „Rebecca & Friends“. Einen Tag später sind sie wieder dabei, außerdem heißt es ab 18 Uhr „Vintage in Concert“. Der Höhepunkt des Wochenendes ist ein Feuerwerk, das beginnt, wenn es dunkel wird.

Was ist außerdem geplant? Auf einem Kinderflohmarkt kann man sowohl am Samstag als auch am Sonntag stöbern. Kommerzielle Anbieter werden nicht dabei sein, kündigt die Kupferdreher Werbegemeinschaft im Vorfeld an. Im Rahmen des Sonnenblumenfestes findet in Kupferdreh ein verkaufsoffener Sonntag statt (13 bis 18 Uhr). Weitere Infos: Werbegemeinschaft Essen-Kupferdreh e.V. auf Facebook.

Das Sonnenblumenfest in Kupferdreh findet auch im Benderpark statt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Kettwiger Brunnenfest: Ebenfalls von Freitag (8.9.) bis Sonntag (10.9.) wird in Kettwig gefeiert. In den engen Gässchen der historischen Altstadt kann im Rahmen des mittlerweile 27. Brunnenfestes das erste Mal seit drei pandemiebedingten Absagen wieder flaniert, geschmaust und geshoppt werden. Nach der Absage des Frühlingsfestes im Mai dieses Jahres dürfte die Sehnsucht nach einem Stadtteilfest in Kettwig groß sein. Musikprogramm wird an allen Tagen auf der Bühne des Marktplatzes geboten. Diese will am Samstag der Kettwiger Karneval im Griff haben (15 Uhr: Kindergarde; 18 Uhr: Prinzengarde).

Samstag und Sonntag findet zudem ein Deckenflohmarkt für Kinder in der Kirchfeldstraße statt. Eine Zaubershow und Ballonkunst sollen am Sonntag (14 Uhr) auf den Kirchplatz locken. Weitere Infos: https://www.kettin.de/events/

Zuletzt hat das Brunnenfest in der Kettwiger Altstadt im September 2019 stattgefunden – dann fiel es wegen Corona aus. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Herbsttreff Haarzopf/Fulerum: Zum ersten Mal findet diese Veranstaltung statt, am Wochenende (9. und 10. September) auf dem Beekmannshof. „An zwei Tagen stehen die Themen Nachhaltigkeit und Stadtteilentwicklung im Mittelpunkt“, heißt es von den Organisatoren der Bürgerinitiative „Finger weg von Freiluftflächen“ zusammen mit Bubo e.V., dem Bürgerverein und Familie Scheidt. Nach einem Informationstag ab 16 Uhr ist ab 19 Uhr Livemusik angekündigt. Einen Tag später wird „Kartoffelfest“ gefeiert, mit Familienprogramm für Groß und Klein. Weitere Infos: https://www.freiluftflaechen.de/herbstfest

Altenessener Stadtteilfest: Zehntausende Menschen werden auch beim diesjährigen Altenessener Stadtteilfest erwartet, das von Freitag (15.9.) bis Sonntag (17.9.) steigt. Autoscooter, Herzchenbahn, Kinderkarussell, Bungee-Trampolin und Hüpfburg auf dem Marktplatz dürften besonders für Kinder und Jugendliche interessant sein. Musik wird auf mehreren Bühnen gespielt, außerdem sind Angebote von bis zu 100 Händlerinnen und Händlern angekündigt – die Interessengemeinschaft Altenessen spricht von einer Händlermeile, zudem soll es Gourmetstände geben. Auch in Altenessen wird im Rahmen des Stadtteilfestes ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Das Allee-Center wird dann ebenfalls von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Weitere Infos: https://igaltenessen.de/

Der Stadtteilfest Altenessen im vergangenen Jahr. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Großes Zechenfest auf Zollverein: Ebenfalls noch im September wird auf dem Welterbegelände einiges los sein. Von Freitag (22.9.) bis Sonntag (24.9.) steigt das Zechenfest auf Zollverein. An den drei Tagen hoffen die Werbegemeinschaften des Stadtbezirks VI – Zollverein und die Stiftung Zollverein auf zehntausende Gäste. Auf mehreren Bühnen warten Konzerte, Tanz- und Showeinlagen aus unterschiedlichsten Genres. Neben Musik sind zahlreiche Stände und Buden von Vereinen und Institutionen aus der Nachbarschaft angekündigt.

Ein Ereignis soll am Samstag (23.9.) für Gänsehaut-Momente sorgen: Um 18 Uhr wird auf allen Bühnen gleichzeitig das Steigerlied angestimmt. Weitere Einzelheiten zum Programm stehen noch nicht fest, ab Mitte September soll es unter https://www.zollverein.de/kalender/zechenfest zu finden sein. Im vergangenen Jahr wurde bei der Veranstaltung „20 Jahre Welterbe“ gefeiert, unter anderem traten Heino und Olaf Henning auf.

