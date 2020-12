Frische Brötchen an Weihnachten in Essen? Die große Mehrheit der Bäckereien hat an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. An Heiligabend wird man aber noch relativ einfach fündig. Hier im Bild: Bäckereifachverkäuferin Heike Rausch in der Bäckerei Döbbe an der Rüttenscheider Straße 74.

Bäckereien Wo es in Essen an Weihnachten frische Brötchen gibt

Essen. Mit Blick auf Weihnachten fragen sich viele: Wo gibt es in Essen frische Brötchen? An Heiligabend ist die Antwort noch vergleichsweise einfach.

Weihnachten steht vor der Tür, ein paar Tage Ruhe und Besinnlichkeit sollen trotz Kontaktbeschränkungen Einzug halten – auch am Frühstückstisch. Doch wo gibt es an Heiligabend und den Weihnachtstagen in Essen frische Brötchen? Am 24. Dezember ist es noch relativ problemlos möglich, an Brötchen, Croissants oder andere Leckereien zu kommen; genauso wie am 27.12., also dem Sonntag nach den Feiertagen.

Am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag gestaltet sich das aber schwieriger. Dann haben die allermeisten Bäckereien in Essen geschlossen. Eine Ausnahme stellen Bäckereien im Hauptbahnhof dar, ebenso wie Tankstellen, die Brötchen anbieten.*

Eine Auswahl von Bäckereien in Essen haben wir im Folgenden zusammengestellt:

Bäckerei Brinker:

Die fünf Filialen der Bäckerei Brinker haben an Heiligabend geöffnet. An der Altenessenerstraße liegen zwei Filialen, diese öffnen um 7 Uhr, die drei anderen Brinker-Bäckereien sind bereits eine Stunde zuvor zu erreichen. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt Bäcker-Brinker stadtweit geschlossen.

Döbbe Bäckereien:

In den 35 Döbbe-Bäckereien sind an Heiligabend bis spätestens 14 Uhr geöffnet, die allermeisten schließen eine Stunde früher. Zwei Ausnahmen gibt es: Die Bäckerei im Hellweg-Baumarkt an der Frillendorfer Straße bleibt am 24. Dezember geschlossen, das Geschäft in der Frankenstraße, ebenfalls in einem Hellweg, schließt um 12 Uhr. Generell heißt es auf Anfrage, dass Döbbe-Bäckereien in Baumärkten auch dann geöffnet sind, wenn die Märkte selbst geschlossen haben. Keine frischen Döbbe-Brötchen gibt es stadtweit am ersten und zweiten Feiertag, am Sonntag (27.12.) ist dann wieder wie gewohnt geöffnet.

Stadtbäckerei Gatenbröcker:

Auch die drei Gatenbröcker-Standorte in Essen verkaufen an den Weihnachtsfeiertagen keine Brötchen. Geöffnet ist aber an Heiligabend: Rewe Karnap (6 bis 13 Uhr), Penny Horst (7 bis 14) und in Kray (6.30-14 Uhr).

Bäckerei und Konditorei Holtkamp:

Die fünf Standorte der Bäckerei und Konditorei Holtkamp sind an Heiligabend zwischen 6 und 12 Uhr geöffnet. Geschlossen ist an den beiden Weihnachtsfeiertagen, bevor am 27. Dezember gewohnt geöffnet ist (8 bis 12 Uhr).

Horsthemke:

Die Filialen der Bäckerei Horsthemke sind nur an Heiligabend geöffnet – bis 14 Uhr. Ab 6 Uhr sind die Filialen an der Rüttenscheider Straße 62 sowie der Rellinghauser Straße 128 geöffnet. Eine Stunde später startet die Filiale an der Frankenstraße 203-205 und um 8 Uhr die in der Rathausgalerie.

Malzers:

Die 15 Malzers-Bäckereien in Essen haben an den Feiertagen nicht geöffnet, aber am 24. Dezember – spätestens ab 7 Uhr und bis 14 Uhr.

Bäcker Peter:

Die Filialen von Bäcker Peter in Essen haben an Heiligabend in der Regel bis 12 Uhr geöffnet. Etwas anders sieht das an Standorten aus, die sich in Supermärkten befinden. Die Bäckerei-Filialen orientieren sich dort an den Öffnungszeiten der Supermärkte. Keine frischen Brötchen gibt es bei Bäcker Peter am 25. und 26. Dezember, dann sind auch dort alle Filialen geschlossen. Am Sonntag, den 27. Dezember, haben die üblichen Sonntagsläden wieder geöffnet.

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch an Vollständigkeit. Ergänzungen können Sie an redaktion.essen@waz.de schicken.

* siehe Ladenschlussrecht auf der Homepage der IHK Ruhr.

