WM-Siegesfeier in Essen: Marokkaner zünden Bengalos

Essen. Nach dem Marokko-Sieg bei der WM in Katar feierten 100 Landsleute ausgelassen im Essener Nordviertel. Allerdings schlugen sie über die Stränge.

Den 2:1-Erfolg der marokkanischen Nationalmannschaft über Kanada bei der Fußball-WM und den damit verbundenen Gruppensieg haben rund 100 Marokkaner in Essen am Donnerstagabend (1. Dezember) ausgiebig gefeiert. Allerdings sollen sie nach Angaben der Essener Polizei dabei im Nordviertel über die Stränge geschlagen haben: Sie zündeten Bengalos und Pyrotechnik, nun wird ermittelt.

Schauplatz der Siegesfeier war die Kleine Stoppenberger Straße nahe der Essener Innenstadt, wo sich Menschen aus dem Maghreb gerne in verschiedenen Lokalen aufhalten. Zur der Ansammlung sei es kurz nach 18 Uhr gekommen, unmittelbar nach Abpfiff des WM-Spiels gegen Kanada.

Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen Sprengstoffgesetz

Szenen dieser Feier sind per Video in den sozialen Medien veröffentlicht worden. In der Menschenmenge habe die Polizei drei Personen ausgemacht, die Bengalfackeln, so genannte Bengalos, gezündet hätten.

Ein 24-jähriger Marokkaner aus Gelsenkirchen und ein 29-jähriger Marokkaner aus Italien konnten durch die Kräfte der Einsatzhundertschaft vor Ort zweifelsfrei identifiziert werden. Zwar sei niemand verletzt worden, allerdings habe durch das Zünden der Pyrotechnik innerhalb der Menschenmenge die Gefahr von Rauchgasvergiftung bestanden, berichtet die Polizei.

Gegen die beiden Männer werde nun ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

