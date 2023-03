Im Gebäude der Deutschen Bank in der Essener Innenstadt werden ab Sommer zwei Etagen von internationalen Forschern bezogen.

Forschung Wissenschaft: Spitzenforscher ziehen in Essens Innenstadt

Essen. Die drei Ruhrgebiets-Unis gründen in Essens Innenstadt ein Forschungszentrum für Sozial- und Geisteswissenschaften – von internationalem Rang.

In der Essener Innenstadt entsteht im Sommer ein neuer Wissenschafts-Standort, der internationale Bedeutung haben soll. Das kündigen die drei Ruhrgebiets-Universitäten Duisburg-Essen, Bochum und Dortmund an, die gemeinsam den Forschungsverbund „Research Alliance Ruhr“ bilden.

In zwei Etagen des Gebäudes der Deutschen Bank an der Lindenallee wird das „College for Social Sciences and Humanities“ einziehen. Es wird Sozial- und Geisteswissenschaftlern der drei Hochschulen und internationalen Gästen Arbeitsplätze für Forschungsprojekte bieten; auch ein großer Veranstaltungssaal zählt zu den Räumlichkeiten.

Forschungsthemen sind „aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen“

„Mit diesem hervorragend ausgestatteten Haus wird sich das Ruhrgebiet zu einem attraktiven Standort für die internationale Spitzenforschung in den Sozial- und Geisteswissenschaften weiterentwickeln“, sagt Prof. Dr. Julika Griem, die Direktorin des Colleges for Social Sciences and Humanities.

Gearbeitet werde an „aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel der Frage, welche Aufgaben wir künstlichen Intelligenzen überlassen wollen“, sagt Julika Griem. Ziel des Colleges sei es, Spitzenforscher der Sozial- und Geisteswissenschaften im Ruhrgebiet zusammenzuführen und ein „weltweit sichtbares Forum für den fächerübergreifenden Austausch zu schaffen“.

