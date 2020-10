App gegen Zettelchaos

Seit die Wirte die persönlichen Daten ihrer Gäste sammeln müssen, sammelt sich so einiges an Papier an. „Bis zu 400 Zettel kommen bei mir in der Woche schon zusammen“, sagt Patrick Ampütte. Einen Monat muss gesammelt werden, dann wandert der Zettelberg in den Müll.

Ein in Corona-Zeiten entwickeltes Programm E-Guest sammelt die Daten per Scan mit dem Smartphone mit Hilfe einer App. Auslesen können die Wirte die Daten nicht. Das kann nur das Ordnungsamt.