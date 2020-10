Wir suchen das schönste begrünte Haus der Stadt Essen

So herbstlich bunt kann eine Hausfassade sein. an der sich Weinlaub empor rankt. Kennen Sie ein weiteres Beispiel einer grünen Fassade? Senden Sie uns ein Foto davon.

Essen. Welches Haus im Essener Stadtgebiet trägt das schönste „grüne Kleid“ aus Blättern, Blumen oder Moos? Schicken Sie uns Ihre Fotos per E-Mail zu.

Sie wohnen in Essen wortwörtlich mitten in einer grünen Oase umringt von Fassadengrün? Dann schicken Sie uns ein Foto Ihrer begrünten Hausfassade oder Ihrer grünen Dachterrasse. Dabei ist es egal, ob in Gittern an der Fassade eines Neubaus oder als Wildwuchs am alten Steinhaus. Auch ob Efeu, Weinlaub, Hortensie, Knöterich oder eine Mooswand die Fassade und/oder das Dach begrünt, ist unwichtig.

Zeigen Sie uns das schönste begrünte Haus der ganzen Stadt. Senden Sie uns Ihr Foto in Form einer jpg-Datei per E-Mail mit ihrem Namen und dem Stadtteil, in dem Sie wohnen sowie den Ort, an dem Sie das grünste Haus der Stadt gesehen haben, bis zum Freitag, 16. Oktober, an die Adresse redaktion.essen@waz.de.

Nachhaltiger Klimaschutz und Energiesparen

Aus allen Einsendungen sucht die Redaktion das Motiv aus, das am eindruckvollsten zeigt, wie Hausbegrünung und damit als positiver Effekt nachhaltiger Klimaschutz und Energiesparen funktionieren kann.

Das ausgewählte Foto wird beispielhaft auf unserer wöchentlichen Seite „Mit der WAZ durchs Jahr“ veröffentlicht. Dort geht es in einer der nächsten Folgen nämlich genau darum, wie ökologisch und ökonomisch hilfreich ein solch „grünes Hauskleid“ sein kann, und wie man es von der Idee bis zur Verwirklichung schaffen kann.

