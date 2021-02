„Wir sind vom Gesundheitsamt“: Corona-Betrüger unterwegs

Die Betrüger erklären, sie seien vom Gesundheitsamt. So verschaffen sie sich Zutritt in Wohnungen, vor allem von Senioren.

Essen. Betrüger geben sich derzeit in Essen als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. In Rüttenscheid waren sie erfolgreich, in Frohnhausen nicht.

Die Polizei meldet aktuell mehrere Fälle von Betrügern, die sich an Haustüren als Mitarbeiter des städtischen Gesundheitsamtes ausgeben. In einem Fall hatten die Täter in Rüttenscheid Erfolg, in zwei anderen Fällen blieb es beim Versuch.

Am Mittwoch erklärten die Unbekannten an der Wohnungstür einer 87-Jährigen in Rüttenscheid, dass es im Haus einen positiven Corona-Fall gebe. Ob man deshalb mal kurz mit der Frau sprechen könne.

Täter erfolgreich in Rüttenscheid

So verschafften sich die Betrüger Zugang zur Wohnung der Frau und stahlen mehrere hundert Euro mit einem Ablenkungsmanöver. Die Täter: Mann und Frau, der Mann ist 1,60 bis 1,70 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt, schwarzer Mantel, Käppi. Die Frau ist etwa 45 bis 55 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schmale Statur, dunkelblonde, schulterlange Haare, brauner Mantel.

Aus Frohnhausen wird ein ähnlicher Trick gemeldet: Auch dort klingelte ein Betrüger-Paar an der Tür einer Seniorin (82) und erklärte, man komme vom Gesundheitsamt. Die Seniorin müsse augenblicklich Fragen zu ihrem Gesundheitszustand beantworten, ansonsten drohe eine hohe Geldstrafe. Die Seniorin blieb aber resolut, hielt die Sicherheitskette ihrer Wohnungstür geschlossen und wies die Täter zurück.

Täter scheiterten in Frohnhausen

Nicht ganz so entschlossen war ein Mann (81), der in der Nähe wohnt und kurze Zeit später Besuch bekam von den Betrügern: Er ließ die Täter in die Wohnung; die Betrüger machten aber offenbar keine Beute. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Das Betrüger-Paar: eine Frau, etwa 40 bis 45 Jahre, etwa 1,60 Meter groß, dunkles Haar, osteuropäischer Akzent. Der Mann ist ungefähr 1,65 Meter groß.

Hinweise in allen Fällen an 0201 8290

Die Polizei warnt: Es sind keine Mitarbeiter des Gesundheitsamts unterwegs, die Fragen zu Corona stellen. Um sich allgemein vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man Folgendes beachten:> Keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben gegenüber Unbekannten an der Tür oder am Telefon

> Niemals Unbekannte in die Wohnung lassen

> Tür öffnen nur mit angelegter Kette. Gibt es keine Kette? Dann durch die geschlossene Tür sprechen.

