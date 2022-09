Wir sammeln Energierechnungen für unsere Berichterstattung

Essen. Die Lokalredaktion Essen will weiter über die hohen Energiepreise berichten. Schicken Sie uns horrende Rechnungen – und gerne Ihre Gedanken dazu.

Wer derzeit einen Brief seines Energieunternehmens bekommt, dem flattern mit hoher Wahrscheinlichkeit keine guten Nachrichten ins Haus. Die Strompreise steigen, Abschläge für Gas werden angehoben, kurzum: Es wird teuer; und meist nicht nur ein bisschen.

Die Essener Lokalredaktion will in der nächsten Zeit weiter über die derzeitige Situation berichten – mit möglichst vielen Beispielen.

Energiepreise: Wir sammeln Beispiele von horrenden Rechnungen

Schicken Sie uns – gern auch anonym – Ihre jüngsten Energierechnungen. Schreiben Sie uns dazu am besten auch ein paar Zeilen.

Wie erleben Sie die derzeitige Lage. Was treibt Sie um? Auf was hoffen Sie? Schreiben Sie uns eine Email an: redaktion.essen@waz.de

