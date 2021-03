"Wine meets Currywurst" - und profitieren tun die Revierkids

Zugegeben, die Kombination wirkt auf den ersten Blick möglicherweise ein bisschen schrill. Aber es wird funktionieren: Der Serviceclub Round Table 26 Essen lädt ein zu einer virtuellen Verkostung für den guten Zweck: Unter dem Titel "Wine meets Currywurst" gibt es am 17. April per Zoom ab 20 Uhr den leckeren kulinarischen Clash of Cultures: Fünf Flaschen edle Weine & die außergewöhnliche Currywurst aus Mintrops Kochschule (Essen-Margarethenhöhe). Sommeliere Christine Dördelmann führt virtuell durch die Weinkarte.

Das Motto heißt: Genießen - und Gutes tun! Denn die 69 Euro pro Weinsendung und einer Portion Currywurst gehen zu 100 Prozent an das Projekt "Revierkids", das der Serviceclub betreut. Alle Infos gibt's nochmal hier:

So klappt's mit der Anmeldung

Anmelden kann man sich per E-Mail an wmc@rt26essen.de unter Angabe von Name, Adresse, Anzahl zusätzlicher Currywurst-Portionen (eine Portion Currywurst ist inklusive, jede weitere Portion plus 8 Euro). Anmeldefrist ist der 09. April 2021. Alle wichtigen Informationen (Zahlungsmodalitäten, Zoom-Anmeldedaten) gibt es nach der Anmeldung per E-Mail. Lieferung in Essen frei Haus, sonst 18,50 Euro Versandpauschale.

Was ist "Revierkids"

„RevierKids – Kleine Menschen, große Schritte!“ ist ein neues auf Kinder im Grundschulalter ausgerichtetes Präventivprojekt in der Stadt Essen, das in Problembezirken greifen soll. Das Projekt ist in Kooperation zwischen der Gesundheits- und Jugendhilfe der Stadt Essen und Round Table 26 Essen entstanden. Das Ziel: Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen die Möglichkeit bieten, ihre Lebensumwelt anders zu erfahren und auf die Frage „Wer bin ich?“ positive Antworten zu finden. Das Projekt will damit einen Gegenpol zu destruktiven Elementen setzen, denen Kinder durch Einkommensarmut, Kriminalität und Verwahrlosung ausgesetzt sein können. Neben dem schulischen Angebot werden in diesem Sinne wohnortbezogen unentgeltliche Aktivitäten in der Freizeit angeboten: Spiele, Ausflüge, Bildungsangebote.

Ausgangspunkt des Projekts „RevierKids – Kleine Menschen, große Schritte“ ist zunächst die Hochhaussiedlung Hörsterfeld am Ostrand der Stadt Essen. Im Hörsterfeld leben rund 6000 Menschen aus über 50 Nationen, darunter viele Kinder.

Und das ist Round Table

Round Table (RT) ist eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Vereinigung. RT-Mitglieder bilden ein weltweites Netzwerk, das von wechselseitigem Erfahrungsaustausch und gesellschaftlichem Engagement geprägt ist. In beinahe jeder größeren Stadt auf allen Kontinenten gibt es örtliche Clubs. Jeder dieser Tische betreut individuell soziale Projekte. Im Gegensatz zu anderen Service-Clubs steht bei Round Table neben der finanziellen Unterstützung vor allem die aktive Hilfe im Vordergrund. Round Table 26 Essen hat zur Zeit ca. 20 Mitglieder, die sich regelmäßig treffen, austauschen und im Rahmen des Servicegedankens mehrere Projekte fördern. Gemeinsam mit Round Table 191 Essen-Süd organisieren sie zum Beispiel jährlich Konvois mit Weihnachtsgeschenken für Waisenhäuser in Osteuropa.