Wimmelbuch: Kinder lernen die Essener Margarethenhöhe kennen

Buntes Treiben am Brückenkopf: Anhand von liebevoll ausgearbeiteten Zeichnungen lernen die Kinder die Margarethenhöhe in Essen kennen.

Essen-Margarethenhöhe. Auf den Zeichnungen gibt es viel über den Alltag auf der Margarethenhöhe zu entdecken. Was hinter der Idee der Margarethe-Krupp-Stiftung steckt.

Die Margarethenhöhe hat jetzt mit „Unterwegs auf der Margarethenhöhe“ ein eigenes Wimmelbuch, das vor allem Kindern den Stadtteil mit detaillierten Zeichnungen näherbringen soll.

Michael Flachmann, Vorstand der Margarethe Krupp-Stiftung, hatte die Idee zum Buch, war an der Redaktion beteiligt und ist begeistert vom Ergebnis: „Das Wimmelbuch passt gerade in diesem Bemühen, Kindern ihre Heimat aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen, wunderbar zur Webseite Junge Margarethenhöhe, die die Stiftung für die Kinder im Grundschulalter online gestellt hat.“

Die Kulturmanagerin Melanie Kemner als Herausgeberin und der Illustrator Jesse Krauß erzählen auf den bunten Doppelseiten die Gegenwart und Geschichte der Gartenstadt aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts bis heute in dicht bebilderten Alltagssituationen, die Jesse Krauß überwiegend in klassischer „Handarbeit“ geschaffen hat.

Zwei Figuren führen im Wimmelbuch über die Margarethenhöhe in Essen

Besonders liebenswert sind laut Michael Flachmann die beiden „Reiseführer“ durch Geschichte und Gegenwart der Margarethenhöhe. Die liebevoll gezeichnete Margarethe wird bei ihren Erläuterungen von dem kleinen spielenden Bären begleitet, der ja als Skulptur im heimatgeschichtlichen Museum am Brückenkopf zu sehen ist.

Das Wimmelbuch ist im Essener Klartext Verlag in Zusammenarbeit mit der Margarethe-Krupp-Stiftung entstanden. Es ist erhältlich in jeder Buchhandlung, in der Papeterie Drange, Laubenweg 11, der Verwaltung der Margarethe-Krupp-Stiftung, Sommerburgstraße 16, im Restaurant Hülsmannshof, Lehnsgrund 14a, und im Stadthotel Mintrop, Steile Straße 46, für 14,95 Euro. Infos auf https://wimmelbuch.ruhr/

