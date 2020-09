Wilde Verfolgungsjagd durch die Essener Innenstadt

Essen. Am Montagabend wollte die Polizei einen 27-Jährigen in seinem BMW kontrollieren. Er fuhr davon und verursachte zwei Unfälle.

Ein 27-Jähriger hat sich am Montagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in der Essener Innenstadt geliefert. Dabei sorgte er für zwei Unfälle. Er wurde leicht verletzt. Gegen 20.15 Uhr wollte die Polizei den Fahrer des BMW an der Ecke Segerothstraße / Reckhammerweg kontrollieren, doch der Mann, der in Begleitung zweier Damen war, brauste los - über Friedrich-Ebert-Straße, den Rheinischen Platz, bis zur Kreuzeskirchstraße. An der Friedrich-Ebert-Straße kollidierte er mit einem anderen Pkw, später fuhr er noch auf ein parkendes Auto auf.

Als der Mann nicht mehr weiterfahren konnte, flüchtete er zu Fuß unter ein abgestelltes Auto. Dort konnten die Polizisten den Mann festsetzen. Er war vor der Polizei geflüchtet, weil er erstens unter Drogen stand, zweitens keinen Führerschein besaß, und drittens lag gegen ihn ein Haftbefehl vor - wegen eines früheren Verkehrsdelikts. Im Auto fand die Polizei weitere Drogen und Bargeld.

Erst am Sonntag war in Kray ein BMW-Fahrer vor der Polizei geflohen. In dem Fahrzeug fand man später Waffen.