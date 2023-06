Nach einer wilden Verfolgungsfahrt mit Unfallflucht hat die Essener Polizei am Sonntagmorgen (25. Juni) einen 37 Jahre alten Mercedes-Fahrer geschnappt. (Symbolbild).

Blaulicht Wilde Verfolgung in Essen: Polizei schnappt Mercedes-Fahrer

Essen. Eine wilde Verfolgungsfahrt lieferte sich ein Mercedes-Fahrer (37) am Sonntagmorgen mit der Essener Polizei. Weit sollte er nicht kommen.

Zuerst flüchtete der Fahrer einer S-Klasse am Sonntagmorgen (25. Juni) in Essen vor einer Verkehrskontrolle, dann baute er einen schweren Unfall. Nach einer rasanten Verfolgungsfahrt krachte der Mercedes-Fahrer schließlich gegen eine Laterne. Er versuchte noch zu Fuß zu türmen, aber der Polizeikommissar war schneller und nahm den 37-Jährigen fest.

Der Festgenommene hatte sich bei der Unfallflucht verletzt, so dass ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus bringen musste. Dort ermittelten die Polizeibeamten nicht nur die Identität des Rasers, sondern auch weitere mutmaßliche Straftaten, die auf sein Konto gehen.

Demnach besitzt der 37-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit, außerdem hat er keinen festen Wohnsitz. Damit nicht genug: Die weiteren Ermittlungen hätten ergaben, dass der 37-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem passten die genutzten Kennzeichen nicht zu dem Mercedes und wurden bereits im polizeilichen Fahndungssystem gesucht.

Auch das noch: Alkoholgeruch, kein Führerschein und falsche Nummernschilder

Weil die Eigentumsverhältnisse der S-Klasse vor Ort nicht geklärt werden konnten, stellten die Beamten die Limousine sicher. Nachdem die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnahmen, entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem 37-Jährigen. Nach seiner ambulanten Behandlung nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Angefangen hatte die spektakuläre Unfallflucht um 3 Uhr früh mit einer Routine-Kontrolle durch die Polizei. An der Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Frohnhauser Straße forderten die Polizisten den S-Klasse-Fahrer anzuhalten. Die Beamten hatten sich hinter den Mercedes gesetzt und die Leuchtschrift „Stopp Polizei“ sowie das Blaulicht eingeschaltet.

Anstatt anzuhalten, sei der Mercedes einfach weitergefahren. Er bog in die Helmut-Käutner-Straße ein und beschleunigte seine schwere Limousine, um den Streifenwagen abzuschütteln. Er setzte die Fahrt durch die Seitenstraßen im Westviertel fort, um am Ende wieder auf die Frohnhauser Straße in Richtung Frohnhausen einzubiegen.

Mercedes-Limousine kracht gegen Laterne und touchiert zwei Bäume

Auf der Kreuzung Hans-Böckler Straße / Frohnhauser Straße kollidierte der Mercedes mit einem Renault Twingo, der über die B 224 in südliche Richtung fuhr. Danach prallte der Mercedes gegen eine Laterne, rutschte über einen Grünstreifen und touchierte zwei Bäume. Erst nach dem Zusammenstoß mit einer weiteren Laterne kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten und rannte über ein Tankstellengelände (Mr. Wash), aber ein Polizeikommissar war schneller und schnappte ihn.

Der Fahrer des Twingo, ein 42-jähriger Essener, blieb nach Polizeiangaben glücklicherweise unverletzt. Sein Kleinwagen war jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

