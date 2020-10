Wieder Streik: Montag und Dienstag keine Busse und Bahnen

Essen. Verdi kündigt die nächsten Streiks bei der Ruhrbahn an – am Montag, 19. Oktober, und Dienstag, 20. Oktober, fahren keine Busse und Bahnen.

Sämtliche Busse und Bahnen in Essen und Mülheim stehen am Montag, 19. Oktober, und am Dienstag, 20. Oktober, wieder still. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Ruhrbahn für beide Tage zu einem erneuen Warnstreik aufgerufen. „Da eventuell auch die benachbarten Verkehrsunternehmen bestreikt werden, sind unter Umständen auch die städteübergreifenden Linien betroffen“, teilt das Nahverkehrsunternehmen am Freitagmitag mit.

Kundencenter bleiben zwei Tage lang geschlossen

Während des Streiks bleiben auch die Ruhrbahn-Kundencenter (Hauptbahnhof, Kettwiger Straße) geschlossen. Die Ruhrbahn weist darauf hin, dass Regional- und S-Bahnen vom Streik nicht betroffen sind.

Die letzten Arbeitsniederlegungen in der laufenden Tarifauseinandersetzung führten zu kompletten Lahmlegungen des öffentlichen Nahverkehrs Ende September und Mitte Oktober.

