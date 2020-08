Wieder neue Corona-Fälle in Essener Senioreneinrichtungen

Essen. Nachdem am Freitag ein Pfleger im Steeler Martineum positiv auf das Virus getestet wurde, gibt es nun einen weiteren Fall im Alfried-Krupp-Heim.

Am Wochenende hat es gleich zwei neue Corona-Fälle in Essener Senioreneinrichtungen gegeben. Nachdem bereits bekannt wurde, dass sich ein Pfleger in der Steeler Senioreneinrichtung Martineum mit dem Corona-Virus infiziert hat, gibt es nun auch beim Pflegepersonal im Alfried-Krupp-Heim in Frohnhausen einen positiven Corona-Fall.

Die Hygienemaßnahmen werden gut eingehalten

In Frohnhausen ordnete das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde am Samstag umfangreiche Beprobungen an, bei insgesamt 15 Bewohnern wurden Abstriche genommen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Wie in Steele würden auch im Alfried-Krupp-Heim die eingeführten Hygienemaßnahmen gut eingehalten, erklärte die Stadt.

Aktuell sind in Essen 121 Personen am Coronavirus erkrankt.