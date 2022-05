Wieder Gervinusplatz: Straßenbahn-Fahrgast von Auto erfasst

Am Samstagnachmittag wurde ein Straßenbahn-Fahrgast in Frohnhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Essen-Frohnhausen. Beim Verlassen einer Straßenbahn ist ein Mann in Essen von einem Pkw erfasst worden. 2020 wurden so neun Menschen verletzt, ein Mann starb.

Beim Aussteigen aus einer Straßenbahn ist ein 48-jähriger Mann am Samstagnachmittag von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht nicht, der Mann musste aber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nähere Einzelheiten zu dem Unfall konnte die Polizei zunächst nicht nennen - wies aber erneut darauf hin, dass haltende Straßenbahnen möglichst gar nicht oder nur in Schrittgeschwindigkeit überholt werden dürfen.

83-Jährige fuhr 2020 ungebremst in Straßenbahngäste, ein Mann starb

Das Unglück am Samstag erinnert an einen schweren Unfall, der sich an gleicher Stelle im März 2020 ereignet hatte. Damals hatte eine Seniorin (81) mit hoher Geschwindigkeit die haltende Straßenbahn überholt und dabei neun Menschen teilweise schwer verletzt. Ein 61-Jähriger war damals an den schweren Verletzungen gestorben. Anwohner und Verkehrsverbünde hatten danach vehement auf eine Verbesserung der Verkehrssituation und Tempo 30 gedrängt. Passiert ist bislang allerdings nichts.

Seit März muss sich Seniorin aus Essen-Bredeney vor dem Essener Landgericht verantworten. Sie ist angeklagt wegen fahrlässiger Tötung, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zehn Fällen. Zum Prozessauftakt schwieg die Frau. (JeS)

