Wie sich die Krise auf das Auktionsgeschäft auswirkt

Essen-Bredeney. Das Auktionshaus Wettmann ist seit dem Frühjahr in Essen-Bredeney vertreten. Was in der allgemeinen Krise dort zu beobachten ist.

Seit einem halben Jahr unterhält das Auktionshaus Wettmann eine Filiale an der Bredeneyer Straße 119-121 in Essen-Bredeney. Derzeit finden dort einmal im Monat Online-Auktionen, zum Beispiel für Antiquitäten, Kunstgewerbe, Ikonen und sakrale Kunst, statt. Wie sich die allgemeine Krise auf das Geschäft auswirkt.

Die nächste Online-Auktion steht am Dienstag, 27. September, ab 18 Uhr auf dem Programm. Zu ersteigern sind Dekorationsobjekte aus Porzellan, Glas und Silber, aber auch russische Ikonen und sakrale Kunstgegenstände aus einer umfangreichen Privatsammlung.

Die Inflation und wirtschaftliche Krise hat dabei durchaus Auswirkungen auf das Auktionsgeschäft. „Man merkt derzeit schon, dass die Menschen verstärkt ihre Wertgegenstände bringen, dass sie sie gerade jetzt verkaufen und lieber das Geld haben wollen. Aber davon, dass insgesamt weniger Kaufkraft vorhanden ist, würde ich so nicht sprechen“, erklärt Geschäftsführerin Christina Kaben.

Die Essener Filiale des Auktionshauses wurde im Frühjahr eröffnet

Firmeninhaber David Christian Wettmann hatte das Auktionshaus 2008 in Mülheim gegründet und es im Frühjahr um den Standort Bredeney erweitert. An der Bredeneyer Straße nutzt das Unternehmen die rund 450 Quadratmeter der ehemaligen Commerzbank-Filiale. Die Geschäftsführerin ist mit dem Start in Bredeney zufrieden: „Die Nachbarn sind sehr interessiert, kommen auch in die Ausstellungsräume, stellen Fragen und lassen sich beraten.“ Neben den derzeit monatlich stattfindenden Online-Auktionen mit 150 bis 200 Objekten bietet das Auktionshaus auch Dinge im Freiverkauf an. 2023 soll es laut Christina Kaben zweimal im Monat eine Online-Auktion geben.

Den Katalog für die aktuelle Auktion mit rund 160 Objekten, den dazugehörigen Beschreibungen, Preisen und Fotos gibt es auf www.wettmann.com/auktionen. Nach Absprache können die Objekte in der Bredeneyer Repräsentanz besichtigt werden. Geboten werden kann bei dieser Online-Auktion ausschließlich über den Online-Katalog auf der Website des Unternehmens.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen