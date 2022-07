Essen-Katernberg/Gelsenkirchen. Der Revierpark Nienhausen an der Stadtgrenze von Essen und Gelsenkirchen wird für sechs Millionen Euro umgebaut. Was das für Besucher bedeutet.

Im Revierpark Nienhausen an der Stadtgrenze von Essen und Gelsenkirchen wird kräftig gebaut. Erste Pflanz- und Rodungsmaßnahmen gab es bereits im März, jetzt starten die großen Garten- und Landschaftsbauarbeiten. Seit Wochenbeginn wird zunächst die Baustelle eingerichtet. Mit einem Investitionsvolumen von rund sechs Millionen Euro will der Regionalverband Ruhr (RVR) den Revierpark, der von vielen Katernbergern genutzt wird, fit für die Zukunft machen.

Annegret Widmann und Projektleiterin Iris Badde (r.) vom Regionalverband Ruhr (RVR) auf dem Weg zum Aussichtspunkt im Revierpark Nienhausen an der Grenze von Essen und Gelsenkirchen. In den kommenden Monaten werden Teilbereiche für die Umbauarbeiten gesperrt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mit den Themenschwerpunkten Wasser, Biodiversität und Artenvielfalt soll der Revierpark künftig bei Besuchern punkten. Zudem wird ein neues Entree geschaffen. Der gesamte 1972 eröffnete Park – vom Sitzmöbel bis zum Kneipp-Becken – soll zeitgemäß runderneuert werden. Hier ist eben vieles in die Jahre gekommen und liegt – im Idealfall – mindestens brach oder wurde, schlimmer, zerstört. Und so wird grundlegend saniert, repariert und erneuert, was in der Bauzeit mal modern war, aber stark in die Jahre gekommen ist: Kieselwaschputz-Platten, Beton-Sitzmöbel mit dem Charme des Unkaputtbaren, ein verwahrloster Pavillon, Sport- und Spielanlagen, die kaum noch einladend sind.

Thema „Wasser“ wird sich als Motto durch den Revierpark Nienhausen ziehen

Im ersten Schritt lässt der RVR als Bauherr (für alle Revierparks von Dortmund bis Oberhausen) die künftige Aktivitätsachse im östlichen Teil des 30 Hektar großen Parks gestalten. Dort können Besucherinnen und Besucher ab Frühjahr 2023 nicht nur das Kneipp-Becken wieder nutzen, sondern sich auch beim Outdoor-Fitness-Training in der Calisthenics-Anlage für Eigengewichtsübungen und im Multisportfeld auspowern oder zum Boule spielen antreten.

Die Sportflächen werden hier zusammen gezogen, um das Angebot attraktiv zu bündeln und den weiteren Park von entsprechenden Aktivitäten zu entlasten. Mit einem Barfußpfad und dem Picknickgarten am Kneipp-Becken wird hier bewusst auch auf Ausgleich und Entschleunigung gesetzt.

Besonders auf der „Aktivitätsachse“ im Osten des Revierparks Nienhausen wird es etliche Veränderungen geben. Zudem wird ein neuer Eingangsplatz gestaltet, ein großes R wird dort die Besucher empfangen. Foto: RVR

Das Thema „Wasser“ werde sich in dem umgebauten Revierpark als Motto durch den ganzen Park ziehen, so die RVR-Planer, die in Nienhausen die Route des Regenwassers nachvollziehbar machen wollen. Dazu gehört unter anderem der altgediente Wasserspielplatz, der ab Ende August umgebaut und erneuert wird, ein Netz aus vielen kleinen Flüssen und Bächen, der Lehrpfad „Regen-Loop“ (Kreislauf) sowie der Lernort Feuchtwiese. Dem Thema Wildbienen wird ein eigener Lehrpfad gewidmet, der sogenannte Wildbienen-Loop, der den Besuchern unter anderem die außergewöhnlichen Nestformen der Wildbienen aufzeigt.

Der Anspruch ist klar definiert: Blühende, artenreiche Blumenwiesen, vielfältige Naturorte, Ruhestationen und barrierefreie Zugänge sollen bis zum nächsten Sommer erschaffen werden, alles soll – für alle Altersgruppen – „erlebbar“ sein, eben die „soziale Teilhabe“ ermöglichen.

Arbeiten sollen im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden

Begrüßt werden die Besucher in Nienhausen künftig durch ein 4,5 Meter hohes „R“, das als Landmarke und gemeinsames Signet aller Revierparks im Ruhrgebiet die Eingangsbereiche schmückt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden.

Der RVR revitalisiert die fünf Revierparks in der Metropole Ruhr mit einem Investitionsvolumen von 28 Millionen Euro. EU und Land fördern die Maßnahmen zu 80 Prozent im Rahmen des EFRE-Aufrufs „Grüne Infrastruktur NRW“ vom NRW-Umweltministerium. Der RVR übernimmt 20 Prozent der Kosten.

