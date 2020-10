Das Programm ist so vielseitig wie spannend und reicht erstmal bis Dezember. „Wir sind ganz vorsichtig hier. Es ist sicherer, als das Konzept es verlangt“, betont der künstlerische Leiter Stefan Hilterhaus zur Öffnung der Bühne von Pact Zollverein, bei der sich Publikum wie Künstler gut aufgehoben fühlen sollen. Kate McIntosh übernimmt heute und morgen Abend den Auftakt mit der Uraufführung „To Speak Light Pours Out“.

Die Corona-Pandemie macht es auch Pact Zollverein nicht leicht, Live-Veranstaltungen auf die Bühne zu bringen. Der Rahmen für die vier geplanten Produktionen aus Tanz, Performance, Musik und Installation ist klar abgesteckt. Dazu gehört unter anderem: Die Tickets werden personalisiert. Es wird mit Frischluft und Abstand gearbeitet. Der Mund-Nasenschutz muss ständig in den Innenräumen getragen werden. „Es wird darauf geachtet, ob Künstler aus Risikogebieten kommen. Sie werden getestet und umfassend überwacht“, so Stefan Hilterhaus.

Künstler mit Unterstützungsprogrammen am Leben erhalten

Stefan Hilterhaus, der künstlerische Leiter Pact Zollvereins, stellt das Programm des Tanz- und Performancezentrums vor. Foto: Foto: André Hirtz

Solidarität mit Künstlern wird seit jeher in dem Kreativzentrum großgeschrieben. „Wir nutzen Ressourcen, um Künstler mit Unterstützungsprogrammen am Leben zu erhalten.“ Residenzen ermöglichen, Stücke vor Ort zu entwickeln. Fellowships, die seit 2016 existieren, stärken interdisziplinäre Arbeit, in diesem Jahr mit 118.000 Euro für drei Teams. In Reaktion auf die Coronakrise werden zusätzlich 16 sogenannte „Guest Fellows“ von August bis Dezember 2020 insgesamt mit einem Stipendium von 104.000 Euro gefördert.

Ob renommierte Künstler oder Anfänger - wer einmal hier gearbeitet hat, kehrt gerne zurück. Kate McIntosh (16. und 17.10., beide Termine ausverkauft) gehört zu den Rückkehrern. „Eine sinnliche Art zu arbeiten und Zuschauer einzubeziehen“, beschreibt Stefan Hilterhaus ihre Stücke. In ihrem jüngsten Werk „To Speak Light Pours Out“ geht es darum, in eine Welt von Klang und Stimme einzutauchen. Die gebürtige Neuseeländerin mit Sitz in Brüssel und Berlin kreiert mit Komponisten, Textern und Performern einen Raum voll vibrierender Emotionen.

Improvisierte Komposition mit Tänzern und Percussionisten

Choreograph Noé Soulier stellt sein Werk „The Waves“ im Rahmen des „Now!“-Festivals bei Pact Zollverein vor. Foto: Foto: Jose Caldeira

Die Verbindung von Klang und Bewegung lotet der französische Choreograph Noé Soulier (31.10. und 1.11.) in „The Waves“ aus. Es wird gezeigt im Rahmen des Musik-Festivals „Now!“, bei dem Pact Ko-Veranstalter ist. Mit sechs Tänzern und zwei Percussionisten des Brüsseler Ictus Ensembles für zeitgenössische Musik entsteht eine improvisierte Komposition. „Das ist wahnsinnig dynamisch“, erklärt Stefan Hilterhaus.

Faszination anderer Art lösen Daniel Kötter, Sarah Israel und Elisa Limberg aus. In ihrem aufwendigen Recherche- und Performanceprojekt „landscapes und bodies“ untersuchten sie für „Gold & Coal“ den Abbau von Gold und Kupfer im indonesischen Timika sowie von Braunkohle in der Nähe von Leipzig und die Auswirkungen auf die Menschen. In einem Parcours durch mehrere Räume entfaltet sich das Doku-Theater für die Zuschauer: „Plötzlich ist Timika ganz nah“, meint Hilterhaus. Das nächste Projekt des Trios führt übrigens in den Kongo und ins Ruhrgebiet.

„Ein sehr poetisches Werk“ nennt Pact Zollvereins künstlerischer Leiter die Deutschlandpremiere von Mette Ingvartsens „Moving in Concert“ (27. und 28.11.). Die dänische Choreographin, seit ihren Anfängen ebenfalls eine Rückkehrerin, geht der Frage nach, inwieweit unser Körper bereits mit Technologie verwachsen ist. Entstanden ist ein Wechselspiel aus Bewegung und Plastizität.

Shakespeares komplette Dramen an Küchentischen gespielt

„Complete Works: Table Top Shakespeare: At Home“, die Uraufführung der Neufassung, präsentiert Forced Entertainment bei Pact Zollverein. Foto: Foto: Forced Entertainment

Wer zwischen den Terminen Zeit für Online-Kunst hat, kann noch bei „1000 Scores“ selbst aktiv werden oder sich „Table Top Shakespeare: At Home“ der preisgekrönten Truppe Forced Entertainment (bis 15.11. abrufbar) anschauen - Englischkenntnisse vorausgesetzt. 36 Dramen, Shakespeares komplettes Werk, wurden mit unterschiedlichsten Alltagsgegenständen auf Küchentischen von Darstellern in Sheffield, London und Berlin gespielt und gefilmt.

Was ursprünglich als Bühnenversion begeisterte, funktioniert auch zuhause in der Corona-Krise. Stefan Hilterhaus: „Wie sie nur Kraft der Erzählung Vorstellungswelten für große Weltdramen herstellen, ist fantastisch.“ Und das Ganze in jeweils rund 50 Minuten statt mehreren Stunden und ohne Eintritt. Wenn das kein Angebot ist.