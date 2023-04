Wie Klaus aus Essen-Überruhr weltgrößter Mustang-Fan wurde

Essen-Überruhr. Klaus Stadler aus Überruhr betreibt den größten, privaten Ford-Mustang-Club der Welt mit 600.000 Mitgliedern bei Facebook. Nun gibt es ein Buch.

Warum Ford Mustang, Herr Stadler? Klaus Stadler grinst und sagt: „Reinsetzen, fahren, fühlen!“ Draußen vor der Tür seines Reihenhauses in Überruhr steht ein Ford Mustang S550, 2020er Baujahr in Schneeweiß, goldene Felgen, es ist der dritte Mustang in Stadlers Leben.

Seit 59 Jahren baut der Autohersteller Ford das Modell Mustang. Immer oder meistens mit acht Zylindern. „Der ist in Amerika so verbreitet wie hier früher der Käfer“, erklärt der 55-Jährige. Erst seit 2015 gibt es den Mustang regulär auf dem deutschen Markt. Wer vorher einen wollte, musste ihn aus den USA importieren. Stadler, gelernter Kfz-Mechaniker, entdeckte seine Liebe für den Mustang bei einem USA-Besuch 1983. Doch erst 2011 kaufte er sich seinen ersten eigenen Mustang nach langem Suchen und viel Recherche – ein schwarzes Cabrio. „Hätte mir damals einer gesagt, was der Kauf alles bewirken und wie er meinen Lebenslauf beeinflussen würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, schreibt Stadler in seinem jetzt erschienenen Buch „Mustang Klaus – wer schraubt, der kann auch Instagram“.

Jetzt erschienen: Klaus Stadlers Biographie „Mustang Klaus – wer schraubt, der kann auch Instagram“. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Mittlerweile, zwölf Jahre später, zählt Klaus Stadler nämlich zu den wichtigsten „Auto-Influencern“ weltweit. Das heißt: Seine Aktivitäten im Internet werden von so vielen Menschen auf dem ganzen Globus beobachtet, dass Stadlers Stimme Gewicht hat – bei Herstellern, in der Tuning-Szene, in PR-Agenturen und nicht zuletzt auf Messen, auch auf der Messe „Essen Motor Show“. Dort hat Stadler seit Jahren seinen eigenen Stand in Halle 8.

Freunde sagten 2011: „Mach’ doch mal was bei Facebook!“

Stadler fuhr 2011 stolz mit seinem ersten Mustang durch Essen, und Freunde sagten: „Mach’ doch mal was bei Facebook!“ „Also fügte ich mich und trat 2012 diesem unbekannten Medium bei, ich wusste gar nicht so recht, was Facebook überhaupt war“, schreibt Stadler. Er fotografierte seinen schwarzen Mustang vor der Thyssenkrupp-Zentrale und andernorts. Mustang-Fans aus aller Welt meldeten sich. „Ich konnte kaum glauben, was mein Foto für einen Lauf machte. Ich konnte zusehen, wie die Likes höher und höher gingen.“

Stadler gründete den „Mustang Owner’s Club“ auf Facebook. Es ist heute der größte, privat betriebene Club von Menschen, die einen Ford Mustang fahren. Weltweit. „Und das als Deutscher!“, sagt Stadler, als ob er es selbst immer noch nicht ganz glauben kann. Längst ist er auch bei Instagram aktiv, Profilname „@mustang-klaus“, er ist regelmäßig zu Gast in TV-Sendungen – auch, wenn es nicht direkt um den Mustang geht.

Denn Stadler hat entschiedene Meinungen zu vielen verkehrspolitischen Themen. Ihn ärgert es zum Beispiel, wenn leidenschaftliche Schrauber wie er mit Rasern in einen Topf geworfen werden – also jenen, die mit geliehenen, hochmotorisierten Autos sich und andere Verkehrsteilnehmer regelmäßig in Gefahr bringen. Stadler sagt über sich: „Ich hab’ null Punkte in Flensburg“ und findet: „Autos können Waffen sein, wir brauchen eine PS-Begrenzung für Fahranfänger.“ Er findet auch, dass Sicherheitstrainings bereits in die Fahrstunden beim Führerschein-Erwerb mit aufgenommen werden müssen, und allen Elektro-Autos kann Stadler nur sehr wenig abgewinnen: „Weil die Herstellung von Akkus so umweltschädlich ist, haben E-Autos schon als Neufahrzeuge eine Umweltbilanz wie ein Verbrenner erst nach 100.000 Kilometern.“

Offen und ehrlich schreibt er, wie schwierig das Leben als „Influencer“ sein kann

Stadler betrieb fast 20 Jahre lang eine Werkstatt an der Langenberger Straße, „Car- und Bike-Polish“, dort arbeitete er Autos, Wohnmobile und Boote auf. Doch irgendwann, als der Internet-Rummel um seinen Mustang-Club größer und größer wurde, konzentrierte er sich auf sein Leben als „Influencer“.

In seinem Buch schreibt Stadler ehrlich und offen, wie mühsam es ist, trotz gigantischer Reichweite dauerhaft ein gutes Auskommen als „Influencer“ zu haben. Er berichtet von merkwürdigen Gestalten, die plötzlich auftauchen, um mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Von der vermeintlichen Großzügigkeit mancher Firmen, die auf „Product Placement“ setzen, also ihre Produkte in Stadlers Fotos und Filmen sehen wollen, aber an langfristigen Kooperationsverträgen kein Interesse haben.

Er berichtet von persönlichen Enttäuschungen, was die Begegnung mit Tuning-Firmen angeht, und notiert immer wieder die persönlichen Lehren, die Stadler in den letzten Jahren gezogen hat: Keinen Versprechungen glauben. Nur Sachen machen, von denen man überzeugt ist. Zur eigenen Leidenschaft stehen. Und aufs Bauchgefühl vertrauen.

Das Buch „Mustang Klaus – Wer schraubt, der kann auch Instagram“ ist jetzt im Buchhandel erhältlich. 220 Seiten, 18,95 Euro, ISBN 978-3-613-04544-6

