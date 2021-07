Wie kirchliche Büchereien im Stadtteil Bildungslücken füllen

Essen. Gemeindebüchereien wie in Essen-Huttrop oder Kray sind eine wichtige Ergänzung zu den städtischen Angeboten. Ohne Ehrenamtliche ginge das nicht.

Etwas mit Büchern machen, das wollte Claudia Märtens schon immer, am liebsten hauptberuflich. Aus den Buchstaben sind dann in ihrem Beruf als Bankkaufrau doch mehr Zahlen geworden, aber seit fast 35 Jahren lebt sie ihre Leidenschaft als Mitarbeiterin in der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Bonifatius in Huttrop.

Zu ihrem Ehrenamt gekommen ist die 47-Jährige mit 13 Jahren gemeinsam mit einer Freundin, hat vor allem freitags nach der Schule geholfen. Heute übernimmt sie diesen Dienst einmal im Monat, kümmert sich neben Familie und Beruf auch um die Schulausleihe der benachbarten Grundschule, den Büchereiführerschein und ist Sprecherin ihrer Pfarrbücherei.

Früher ging es nach der Messe zum Stöbern in die Bücherei - das gibt es seltener

Seit ihrer Jugend hat sich einiges verändert in der kleinen Bücherei. „Früher haben wir die ausgeliehenen Medien noch auf Pappkarten registriert, heute läuft das alles über ein Computersystem“, erinnert sich Claudia Märtens. Früher seien viele Menschen nach der Messe in die Bücherei gekommen, doch da die Besucherzahl der Gottesdienste sinkt, kommen auch weniger danach zum Stöbern und Ausleihen. Trotzdem sei die Bücherei auch Anlaufpunkt für Menschen, die mit der Kirche nicht viel zu tun haben. Gute Werbung und der persönliche Kontakt seien umso wichtiger.

Die Lockdowns in der Corona-Krise trafen auch die Büchereien im Bistum Essen. Doch die Ehrenamtlichen vor Ort versuchten trotzdem, ihr Angebot so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. „Sie waren alle total engagiert und kreativ“, freut sich Vera Steinkamp, Leiterin des Medienforums im Bistum Essen. „Natürlich waren die Zahlen der ausgeliehenen Medien geringer als sonst, aber für so eine Ausnahmesituation trotzdem überraschend gut.“ Rund 100.000 Besucher kamen 2020 zu den Büchereien, insgesamt liehen sie rund 230.000 Medien aus. Im Vorjahr waren es rund 200.000 Besucher mit rund 360.000 ausgeliehenen Medien.

Selbst entwickelter Onlinekatalog half, im Lockdown Bücher zu entleihen

Damit die Menschen rund um die Gemeinde St. Bonifatius auch in dieser nicht einfachen Zeit Medien ausleihen konnten, hat das Büchereiteam einen Onlinekatalog entwickelt: Besucher konnten online zum Beispiel per App reservieren und dann an der Tür vor Ort abholen. Ein Service, den das Team auch in Zukunft anbieten will.

Petra Haake leitet leitet neben ihrem Beruf als Arzthelferin die Bücherei St. Barbara in Kray Foto: Rünker

Auch die Bücherei in St. Barbara in Kray hat sich in der Corona-Krise neue Wege gesucht. Leiterin Petra Haake brachte Bücher, Spiele oder CDs direkt nach Hause oder gab sie an der eigenen Haustür raus. „Das würde ich in Zukunft auch gerade für ältere Menschen, die nicht immer zu uns in den ersten Stock kommen können, tun“, sagt die 59-Jährige.

Seit 2002 arbeitet sie neben ihrer Tätigkeit als Arzthelferin in der Bücherei, insgesamt 13 Ehrenamtliche hat sie heute in ihrem Team. Gemeinsam renovierte man vor einiger Zeit die Räume und tauschte fast den kompletten Bestand an Medien aus. Die Ehrenamtlichen engagieren sich vor allem für die Leseförderung in Vor- und Grundschule, haben auch sozial schwächere Familien aus dem Stadtteil im Blick.

Wichtige Funktion bei der Leseförderung von Kindern

In Kray und in Huttrop gibt es zusätzlich eine Stadtteilbibliothek, auch der Weg in die Innenstadt zur Zentralbibliothek ist nicht weit. Dennoch haben die Gemeindebibliotheken wichtige Funktionen. „Heute wird weniger gelesen, viele Kinder sind oft nicht mehr mit Büchern vertraut, wachsen mit Smartphone und Fernseher auf“, sagt Haake. „Wenn man sie an die Bücher heranführt, sieht man, wie sie sich freuen, wenn sie wieder einen neuen Satz richtig lesen.“ Für ihr besonderes Engagement ist Petra Haake 2012 mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet worden.

Dass die kirchlichen Büchereien erhaltenswerte Orte sind, die der Kirche vor Ort ein Gesicht gäben, davon ist auch die Deutsche Bischofskonferenz überzeugt. „Sie stehen allen Menschen offen und sind manchmal das Erste, was sie von Kirche wahrnehmen“, heißt es im Vorwort der aktuellen Arbeitshilfe für Büchereiarbeit.

Um zukunftsfähig zu sein, sollen Pfarrbüchereien auch Treffpunkte sein

Die Auswahl an Medien wird in auch den kleinen Büchereien moderner, die Teams halten Trends im Blick und ihren Bestand mit Bestsellern und Preisträgern aktuell. Um zukunftsfähig zu bleiben, gehört für Claudia Märtens und Petra Haake aber noch mehr dazu. Sie sind sich einig: Es muss einen zentralen und freundlichen Treffpunkt für alle geben, zu dem auch die Bücherei gehört.

Die kleinen Räume der Büchereien reichen oft gerade eben, um aktuelle Medien auszustellen. „Eine Lese- oder Kaffee-Ecke wäre schön“, wünscht sich Claudia Märtens. Das Miteinander dürfe nicht verloren gehen. „Wir sind immer auch Anlaufstelle für Gespräche, betreiben oft auch Seelsorge.“ Für die zwei Frauen aus Essen ist ihr Ehrenamt private Leidenschaft, aber auch ein selbstverständliches Geben für die Gesellschaft: Um Kindern die Freude und den Umgang mit klassischen und modernen Medien zu vermitteln und für möglichst viele Menschen aus dem Stadtteil Treffpunkt sein - zum Schmökern und Schnacken.

