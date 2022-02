Wie Jecken ihren Rosenmontagszug in Essen-Kupferdreh retten

Essen-Kupferdreh. Der große Rosenmontagszug in Essen-Kupferdreh ist abgesagt worden, das aber hält nicht alle Jecken auf. Sie feiern Karneval auf ihre Art.

Besseres Wetter hätten sich die Karnevalisten für ihren Rosenmontagszug gar nicht wünschen können, allerdings steht niemand am Straßenrand, um ihnen Helau zuzurufen oder Bonbons zu fangen: Denn der Kupferdreher Umzug besteht in diesem Jahr aus wenigen Teilnehmern. Sie alle gehören zum Vorstand des Vereins Kupferdreher Karneval. Drei sind es.

Der Konfettiregen ist bescheidener, dafür goldfarben, es gibt zwar keine bunten Gruppen und Wagen, aber doch den großen Wunsch, diese Tradition zu bewahren: Norbert Tüffers, Michael Hecker und Günter Schlitt starten auf der Kupferdreher Straße und laufen die Zugstrecke bis zum Ende – wie so oft schon. Allerdings ist die Straße dafür nicht wie sonst abgesperrt, sie bleiben auf dem Gehweg. Zwischendurch gibt es einen Berliner beim Bäcker, das ein oder andere Gespräch („man kennt sich“) und zum Abschluss Frikadellen mit Nudelsalat.

Fast 30 Jahre lang hat Gisela Tüffers den Kupferdreher Rosenmontagszug organisiert, nun macht sie Frikadellen für die drei einzigen Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Den großen Kupferdreher Rosenmontagszug haben die Karnevalisten vom Festausschuss Kupferdreher Karneval bereits im Januar abgesagt, Corona und die geltenden Regeln wären einfach nicht einzuhalten gewesen bei der Veranstaltung, zu der Tausende kommen. Zuvor hat zwar schon manche jecke Feier nach der 2G-Regel stattgefunden. 2G plus bei den Menschenmengen kontrollieren zu können, das schlossen die Organisatoren rund um Sabine Kost, die den Umzug seit 2018 plant, aber aus. Nun hätten sie mit Blick auf den Ukraine-Krieg den Umzug ohnehin nochmals überdenken müssen.

„100.000 wären es sicherlich geworden,“ schätzt Norbert Tüffers mit seiner langjährigen Erfahrung die Zahl der Teilnehmer, hätte der Umzug bei dem Kaiserwetter stattgefunden. „Alle sind hungrig danach.“ Er ist der Ehrenvorsitzende des Festausschusses Kupferdreher Karneval und Geschäftsführer des Vereins Kupferdreher Karneval. Seine Frau hat den Kupferdreher Rosenmontagszug fast 30 Jahre lang federführend organisiert, an ihrem Küchentisch fanden Jahr für Jahr Gespräche mit den Verantwortlichen von Stadt, Polizei und Feuerwehr statt. Es wäre der 150. Rosenmontagszug im Stadtteil gewesen. Das Motto: „Närrischer Zusammenhalt, 150 Jahre alt.“

Nicht alle haben den Rosenmontag aus ihrem Kalender gestrichen, einige Fahnen hängen entlang der Kupferdreher Straße in den Fenstern. Foto: Bild / HO

Jetzt bereitet Gisela Tüffers die Frikadellen zu. Gulaschsuppe hat es zuvor bereits gegeben, wie stets vor jedem Rosenmontagszug. „Wir haben fast geweint“, sagt Norbert Tüffers und denkt zugleich an den Krieg und die Veranstaltungen, die zu Friedensdemos geworden sind. „Natürlich gehen mir die Lage in der Ukraine und das Leid der Menschen nicht aus dem Kopf“, sagt er betroffen. Sein Herz sei geteilt, denn es hänge auch an der Karnevals-Tradition. Deshalb haben sie sich entschieden, ihren ganz kleinen, persönlichen Umzug zu starten – ohne Musik.

Das ist vor allem für Günter Schlitt (73) ungewohnt, marschiert er doch mit seinen Mitstreitern vom Tambour-Corps Grün-Weiß Essen-Kupferdreh nie ohne Musik. Seit 1972 ist er als Tambourführer der erste Mann in seinem Verein, seit 1956 beteiligt er sich am Kupferdreher Rosenmontagszug: Er ist immer die Nummer eins im Zug. Nun ist er eben einer der drei Teilnehmer, zu denen auch Michael Hecker zählt. Im Gegensatz zu den anderen war er im Vorjahr nicht dabei, als insgesamt sechs Jecken bereits mit dem gleichen Anliegen unterwegs gewesen sind.

„Tradition ist auch Heimat“, sagt Norbert Tüffers, der durchaus besorgt um manchen Karnevalsverein und dessen Überleben ist, da viele Termine und Treffen in jüngster Zeit immer wieder ausgefallen sind. Doch nicht alle in Kupferdreh haben an diesem Tag den Rosenmontag in ihrem Kalender gestrichen, einzelne Fahnen flattern an den Fenstern. „Gibt es heute Karneval“, fragt ein Mädchen. Neben ihr steht ein kleiner Vampir. Und die treuen Teilnehmer, die sonst ihre Wohnungen für Zuschauer öffnen, sind da. „Wir können manchen oben grüßen“, sagt Norbert Tüffers und freut sich: „Einige erwarten uns.“

